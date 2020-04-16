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Türkiye günlük 50 milyon maske üretim kapasitesine sahip

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordine ettiği maske üretim süreciyle ilgili telekonferans yoluyla toplantı yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'ye de bağlanarak görüşlerini aldı.

16.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:03
Türkiye günlük 50 milyon maske üretim kapasitesine sahip
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordine ettiği maske üretim süreciyle ilgili telekonferans yoluyla toplantı yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'ye de bağlanarak görüşlerini aldı. Kileci yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin günlük 50 milyon maske ihtiyacı olduğunu ve bu üretim kapasitesine çok kısa bir sürede milli mücadele ruhuyla ulaşıldığını ifade etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin maske üretimiyle ilgili düzenlediği telekonferansta, canlı bağlantıya katılan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın korona virüs ile olan mücadelede maske eksikliği yaşadığını ifade ederek, "Maske üreten bir ülke değildik ama maske kumaşını fazlasıyla üreten bir ülkeyiz. Bütün dünyaya ihraç eden bir ülkeyiz. Biz teknik tekstilde iddialı bir konumdayız. Neredeyse dünya liderlerinden bir tanesiyiz. Biz kırk gün önce, günde 1 milyon adet maske dikemezken, şimdi 50 milyon adete yaklaşıyoruz ve bu üretim gün geçtikçe artıyor." dedi. Türkiye'nin bu süreçte, üretim ve ihracat kapasitesini daha da artıracağına vurgu yapan Kileci, "Belki çok kısa bir süre sonra dünyanın her tarafına maske ve hijyen malzemeleri ihracatı yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Biz çok zor şartlarda mücadele etmeye alışık ve hiçbir zaman pes etmeyen bir toplumuz. Hiçbir şekilde bu salgına yenilmeyeceğiz, üretime ve ihracata tüm gücümüzle devam edecek ve bu durumun üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

"İhracata ve yerli üretime verdiğimiz desteği, milli mücadele ruhuyla devam ettireceğiniz"

Telekonferansın ikinci oturumu; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, Türkiye'nin Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Halı İhracatçı Birlikleri Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İhracatın güncel durumunun değerlendirildiği oturuma katılan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, tekstil ve hammaddeleri ile halı sektörüne dair sorun ve önerileri ilettiler. Başkanlar ayrıca; Korona virüsle mücadelede, ihracatın sürdürülebilirliği açısından ilk günden beri üzerine düşeni yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin, ihracata ve yerli üretime verdiği desteği, milli mücadele ruhuyla devam ettireceğini de ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Fikret, Türkiye, Güncel
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