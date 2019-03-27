Türkiye-Gürcistan Heyetleri Artvin'de

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Türkiye- Gürcistan
hududundaki işaretlerin koordinatlarının müşterek belirlenmesine yönelik Artvin'in Hopa
ilçesinde bir araya gelen Türk ve Gürcü heyetleri makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, Türkiye olarak Gürcistan ile dostluk ve kardeşlik ilişkisine çok önem verdiklerini söyledi.
Gürcü heyetini yeryüzü cenneti Artvin'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Doruk, özellikle son yıllarda Gürcistan'la her alanda mevcut iyi ilişkilerinin artarak devam ettiğini kaydetti.
Türkiye heyeti başkanı Tolga Orkun, Türkiye-Gürcistan hududundaki işaretlerin koordinatlarının müşterek belirlenmesine yönelik 26-28 Mart'ta Hopa ilçesinde toplantı gerçekleştirmek üzere Türk ve Gürcü heyetlerinin bir araya geldiğini belirtti.
Ziyaret, Vali Doruk'un heyet başkanlarına kenti tanıtan fotoğrafların bulunduğu plaket takdim etmesiyle sona erdi.
Artvin, Gürcistan, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA