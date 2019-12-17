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Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

17.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:24Türkiye Güreş Şampiyonası başladı
Güreş Şampiyonası, 'da başladı.
Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, kadın güreşçiler mindere çıktı.
132 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.
Yarın bu kilolarda repesaj, üçüncülük ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık'ta ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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