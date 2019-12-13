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Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı başkentte yaşanacak

Türkiye Güreş Şampiyonası, 17-25 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

13.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:38Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı başkentte yaşanacak
Güreş Şampiyonası, 17-25 'ta 'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada, 17-18 Aralık'ta kadınlar, 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık'ta ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.
Federasyon başkanı Musa Aydın, Ankara'da bir güreş şöleni yaşanacağını belirterek, "17 Aralık'ta kadınlarla başlayacak Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest ve grekoromen stil müsabakalarıyla devam edecek. Milli takımı hedefleyen ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden isimler mindere çıkacaklar. Dolayısıyla tüm bu müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ben tüm güreşseverleri Taha Akgül Spor Salonu'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ankara, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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