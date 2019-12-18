Haberler » Spor » Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu - Spor

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.

18.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:48Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu
'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.
Taha Akgül Salonu'nda devam eden şampiyonada, yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren kadın güreşçiler şunlar:
50 kilo:
1- Aynur Erge
2- Zehra Demirhan
3- Funda Tükenmez
3- Bedriye Aksu
53 kilo:
1- Emine Çataloğlu
2- Rahime Arı
3- Fahriye Gök
3- Sıla Aykıl
55 kilo:
1- Esra Pul
2- Dilan Kaya
3- Elif Yılmaz
3- Gizem Kabak
57 kilo:
1- Eda Tekin
2- Mehlika Öztürk
3- Alev Toprak
3- Melda Dernekci
59 kilo:
1- Elif Yanık
2- Aybike Yıldırım
3- Nurife Duman
3- İkranur Akkuş
62 kilo:
1- Gamze Nur Adakan
2- Cansu Aksoy
3- Hatice Ece Tekin
3- Derya Beyhan
65 kilo:
1- Aslı Tuğcu
2- Şule Kabak
3- Kezban Akçin
3- Yağmur Çakmak
68 kilo:
1- Kadriye Aksoy
2- Nesrin Baş
3- Seda Başgül
3- Sevda Sarıgül
72 kilo:
1- Buse Tosun
2- Vahide Nur Gök
3- Merve Özer
3- Merve Pul
76 kilo:
1- Ayşegül Özbeğe
2- Elif Nur Yaşar
3- Meryem Yılmaz
3- Sabiha Akyıldız
Kulüpler sıralaması
1- İstanbul ENKA (225 puan)
2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)
3- Tokat Turhal (82 Puan )
4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:54 Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu - Spor
21:50 Ergin Ataman: Bu takım NBA'da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor - Spor
21:48 Mustafa Cengiz: Galatasaray'a kayyum atanması hoş bir şey değil - Spor
21:48 Nadezhda: 74-64 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Spor
21:48 Kayserispor'da bir ayrılık daha açıklandı: Şamil Cinaz - Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Spor
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Spor
19:26 G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması - Spor
19:12 Selin Ciğerci, 'Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu' iddiasına yanıt verdi - Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Spor
18.12.2019 21:54:21