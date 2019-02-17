Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı

Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey 4. Güzeli sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklifi etti. Eser Yenenler'in Berfu Yıldız'a taktığı yüzük çok küçük bulunduğu için alay konusu oldu. Gelen yorumları tiye alan Yenenler, sevgilisine tektaş şeklinde balon aldı.

SEVGİLİSİNE ALDIĞI YÜZÜK ALAY KONUSU OLDU

Komedyen Eser Yenenler bir yıl önce 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçen ay ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Berfu Yıldız'ı 14 Şubat'ta Finlandiya'ya götüren Eser Yenenler aşk tatilinde evlenme teklif etti. Çiftin mutluluk karesi 'yüzük' nedeniyle kısa sürede tartışma konusu oldu. Eser Yenenler'in sevgilisine taktığı yüzüğün taşı sanal alemin diline düştü.

ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Eser Yenenler ise bu yorumların altında kalmayıp sevgilisine tektaş şeklinde balon aldı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Yenenler, "Aşkıma layık tektaşı buldum" dedi.