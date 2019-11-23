Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntülerÖğrencilerin sınıfta kamera kullanması Ders dinleyen öğrencilerKamera kullanırken şaşıran öğrencilerAcar Mezrası İlkokulu görüntüsü"Kırlara doğru" klibinin çekimi öncesi hazırlıklar Klip çekiminin havadan çekilen görüntüleriOkul bahçesinde klip çekimine katılan öğrencilerin görüntüleri Öğrencilerin toplu halde görüntüsü ANKARA - Türkiye Haber
Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın
'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (2)