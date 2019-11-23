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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması Ders dinleyen öğrenciler Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü "Kırlara doğru" klibinin çekimi...

23.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04
Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler
Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması
Ders dinleyen öğrenciler
Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler
Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü
"Kırlara doğru" klibinin çekimi öncesi hazırlıklar
Klip çekiminin havadan çekilen görüntüleri
Okul bahçesinde klip çekimine katılan öğrencilerin görüntüleri
Öğrencilerin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve 'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (2)
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden

Türkiye, Bartın, Güncel

Kaynak: AA


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