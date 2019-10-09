Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı

Türkiye uzun süredir konuştuğu Barış Pınarı Harekat saat 16:00 itibariyle başladı. Türk jetlerinin vurduğu saatlerdeABD'li ve terör örgütü YPG'nin sözde komutanları "acil" koduyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı, saat 16.00'da Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Risk oluşturan unsurların temizlenmesinin ardından asker karadan giriş yapacak. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

ABD'Lİ KOMUTAN İLE YPG'LİLER TOPLANTI YAPTI

TSK'nın operasyona başladığı saatlerde daha önce kontrol altına alınan Suriye'deki bölgeler, sınır hattındaki bazı iller ve Ankara'daki istihbarat merkezine de bilgiler akmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türkiye'nin harekata başlamasının hemen ardından ABD'li ve YPG'nin sözde komutanları 'acil' koduyla bir toplantı gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.