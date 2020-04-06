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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar AA'nın 100. yılını kutladı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın Türk sporunun gelişmesine büyük katkılar sağladığını belirtti.

06.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:06
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın Türk sporunun gelişmesine büyük katkılar sağladığını belirtti.
Başkan Tamer Taşpınar, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin en köklü kuruluşlarından Anadolu Ajansı, her zaman Türk sporunun yanında olmuştur ve gelişmesine de büyük katkılar sağlamıştır. Bunu biz de her zaman hissetmişizdir, tüm çalışanları bunu bize hissettirmiştir o bakımdan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum ve AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum, milli görevini 100 yıldır yapıyor inşallah ilelebet de yapmaya devam eder." ifadelerini kullandı.
Basında zaman zaman yalan haberlere şahit olduklarını ifade eden Tamer Taşpınar, "Ama AA'dan ne böyle bir şey duyduk, ne bize böyle his verdi, her zaman güvendik. Güvenilir olmak ve 100 yıldır da bu güvenilirliği, doğruluğu muhafaza etmek çok büyük başarı o bakımdan da tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Başkan Tamer Taşpınar, AA'nın güvenilirliğinin diğer medya kuruluşlarına da örnek teşkil ettiğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışınanlarının büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına da değinen Tamer Taşpınar, "Öncelikle sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Onlara büyük saygı duymak lazım, 'eli öpülesi anneler denir ya eli öpülesi sağlık görevlileri' dememiz lazım. Bunun yanında polisimiz, jandarmamız tüm emniyet güçlerimiz gazetecilerimiz yani zorunlu çalışan herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Tamer Taşpınar, koronavirüsle mücadele için "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz, herkesin el ele vermesi lazım, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara uymak lazım." yorumunu yaptı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar AA’nın 100. yılını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Tamer Taşpınar, Türkiye, Güncel

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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar AA'nın 100. yılını kutladı
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar AA'nın 100. yılını kutladı - Haberler

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