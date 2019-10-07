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Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

Son Dakika: Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi Türkiye sınırından çekilen ABD'nin bu hamlesi sonrası konuşan bir Türk yetkili, "Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek." açıklamasında bulundu.

07.10.2019 13:06

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Amerikan'da yapılan açıklamada operasyona destek verilmeyeceği belirtilirken ABD zırhlıları sabah saatlerinde Türkiye'ye yakın sınır bölgesinden çekilmeye başladı.

Olay sonrası Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, harekat için Türkiye'nin ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyeceğini duyurdu.

ABD BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, SDG'yi Türkiye'nin operasyonu sırasında hiçbir yerde savunmayacakları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. ABD'li yetkili, ABD ordusunun Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasından çekildiğini de belirtti. Bölgedeki diğer Amerikan askerlerin pozisyonlarını korudukları vurgulandı. Associated Press haber ajansi da, ABD askerlerinin Tel Abyad'dan çekilme görüntülerini yayınladı.

ABD: SDG'Yİ DESTEKLEMEYECEĞİZ

Washington'ın ABD askerlerini çekme kararı sonrasında New York Times gazetesi ABD-Türkiye hattında yaşananları derledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı ABD'li yetkililer, "Biz ne Türkiye'yi destekleyeceğiz ne de Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.

ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi

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Beyaz Saray, TürkiyeBeyaz Saray, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu desteklemeyecek

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Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

Amerika Birleşik Devletleri, Reuters, Türkiye, Politika, Güncel

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