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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

14.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:02Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden AA'ya ziyaret
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus ve üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.
Karaman, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'yı çalışmalarından dolayı kutladı.
Kentte gazetecilerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Karaman, "Ülkemizde zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak, ailesinden ve kendi zamanından fedakarlık yaparak insanlara sağlayan değerli gazetecilerimizi ziyaret etmek istedik. Bu anlamda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi olarak kentimizde şehitlerimiz ve gazilerimiz adına düzenlediğimiz bütün programlarımızda bir dünya markası olan devletimizin güzide kurumu Anadolu Ajansını hep yanımızda gördük. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Karaman, AA Kahramanmaraş Muhabiri İsmail Hakkı Demir'e günün anısına plaket verdi.

Kahramanmaraş, Karaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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