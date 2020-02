"Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han 'la düzenlediği ortak basın toplantısında, "Askeri ve savunma sanayii alanlarındaki ilişkilerimiz, inanıyorum ki Pakistan ile mevcut ikili ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, baş başa görüşmeleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl aradan sonra ikinci evi olarak gördüğü Pakistan'ı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen sıcak misafirperverlik için Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür etti."TÜRKİYE, HER ZAMAN PAKİSTAN'IN YANINDA YER ALACAKTIR"2009 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin, Türkiye-Pakistan dostluğunun en güzel nişanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanların da katılımıyla ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıklarını, 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.İmran Han'ın son Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini anımsatan Erdoğan, "Az önce imzalamış olduğumuz 'Stratejik Ekonomik Çerçeve' ve ekindeki 'Eylem Planı' metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf, adeta birer yol haritası mesabesindedir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazırız. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Sayın Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum" diye konuştu."Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Elazığ-Malatya depreminin ardından, Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her seviyede sunulan taziye ve destek mesajları, Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemizle gönül bağının en halisane örneğidir. Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyona Pakistan Devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle, FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.""TÜRKİYE, KEŞMİR SORUNUNUN PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDA DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANADIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askeri ve savunma sanayii alanlarındaki ilişkilerimiz, inanıyorum ki Pakistan ile mevcut ikili ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor. Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki üçlü zirve mekanizmasının Afganistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz, dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir" diyerek, "Eyaletteki durumun son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da müşkül bir hal almasından üzüntü duyuyoruz. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla, ilgili BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadeledeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiğini vurgulayarak toplantı sonuçlarının ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN: "PAKİSTAN NE OLURSA OLSUN HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"Pakistan Başbakanı Han da konuşmasına Keşmir meselesine değinerek başladı. Han, "Şu anda yaklaşık 8 milyon Keşmirli açık hapishanede yaşıyor ve zulüm altında" dedi.İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan stratejik anlaşmaların, iki ülke arasında var olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını kaydederek, "Şu anda Suriye'de size karşı saldırılar yapılmaktadır. Bu konuda, Pakistan halkı ve hükümeti daima sizin yanınızdadır ve bu hep böyle olacaktır. Pakistan ne olursa olsun her zaman yanınızdadır" diye konuştu.Pakistan Başbakanı Han, "Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri o zamandan beri daha da güçlenmiştir. Sizin dönemde Türkiye çok ileri bir seviyeye gitmiş oldu ama şu anda Pakistan'ın da durumu aynı şekilde Pakistan'da siz iktidara gelmeden önce Türkiye nasıl bir durumdaydı, şimdi Pakistan o durumda. Sizden o tecrübelerden faydalanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Han, şöyle konuştu: "Türkiye 35 milyar dolar turizmde kazanmaktadır. Türkiye inşaat konusunda da usta bir ülke olmuştur ve biz de sizin tecrübelerden faydalanmak istiyoruz, çünkü bu konuda siz uzmansınız ve çok başarılar başarmışsınız. Siz iktidara geldiğinizde biliyoruz Türkiye ne kadar borç altında IMF biz kendi gözümüzle gördük borç altında olduğunu. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız ama biz sizin tecrübelerden faydalanmak istiyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz."Pakistan Başbakanı Han'ın ifadeleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Genç kuşaklar için de en önemli iş tabii ki önce yatırım, yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim ve üretimle beraber rekabet ve rekabetle birlikte de inanıyorum ki, Pakistan sıçramayı arttırarak devam ettirecek" diye konuştu.(İHA)