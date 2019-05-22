22.05.2019 23:13
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Türkiye - Hollanda: 3-1

Türkiye - Hollanda: 3-1

SALON: Aleksandar NikolicHAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)TÜRKİYE: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)HOLLANDA: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester...



SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)

TÜRKİYE: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)

HOLLANDA: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper)

SETLER: 25-22, 25-15, 21-25, 25-15

SÜRE: 1 saat 46 dakika (27', 24', 30',25')

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Bayan Milli Takımı, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-22, 25-15, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye A Bayan Milli Takımı, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Türkiye A Bayan Milli Takımı, Sırbistan etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21: 00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. - İstanbul Spor
Kaynak: DHA


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