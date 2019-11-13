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Türkiye için 5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor !

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.

13.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:15Türkiye için 5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor !
A Milli Takımı, maçında berabere kalsa bile 2020 Futbol Şampiyonası biletini alacak. Milliler gruptan çıkmayı garantilemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek. Milliler, İzlanda ile beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Ay-yıldızlıların liderlikteki rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.
5. AVRUPA ŞAMPİYONASI YÜKLENİYOR
A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti.
(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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