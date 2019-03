Türkiye İçin Bundan Sonrası Yarına Umut Olma Mücadelesi"

Kaynak: AA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye için bundan sonrası ya ayakta kalma, var olma, yarına umut olma mücadelesi ya da daha büyük sıkıntı, kaos ve kargaşa." dedi.Yalçın, Memur-Sen Çorum Şubesince düzenlenen Çorum Teşkilat Buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in ilkesel tavrını Anadolu'nun kabul görmüş değerlerinden alarak yola çıktığını söyledi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine bir hafta kaldığını hatırlatan Yalçın, "Ülke şu an yerel seçim tartışması yaşıyor. Yedi gün sonra bir kader anı, milat anı dedikleri süreci yaşayacağız. Bizim gibi bir kitlesel hareketin, bu süreci doğru düzgün okuması gerekir." diye konuştu.Memur-Sen olarak önceliklerini Türkiye'nin istikrarı ve gelişmesi olarak belirlediklerini aktaran Yalçın, "İsrailli stratejist Oded Yinon, 1982 yılında Yönler dergisinde plan niteliğinde uzun bir makale yayınladı. Bu siyonist plan, şu an Netanyahu'nun yol haritası. Libya çökertilecek, Irak bitirilecek, Mısır ipotek altına alınacak, Suriye 5'e bölünecek ve Türkiye'nin bir kısmı kopartılacak. İşin kabaca çerçevesi bu. Artık Libya diye bir devlet var mı diye tartışıyoruz. Irak'ın halini tartışmaya bile gerek görmüyoruz. Mısır ipotek altına alındı ve millet iradesi tepetaklak edildi. Suriye'de şu an 'nereden, ne tarafa doğru kesmeliyiz' diye yürütülecek makasın hazırlığı yapılıyor. Türkiye çukur terörü ile bir oldubittiye getirilerek bu anlamda bir keşmekeşin içerisine çekilmek istendi ve 7 Haziran seçimlerindeki istikrarsız zemin bunun için fırsat olarak görüldü. Unutmayın." diye konuştu."Bu saatten sonra bu araba düzlüğe çıkmak zorunda"Küresel planın işlemeye devam ettiğinin ve Türkiye'nin bu plana bir makas darbesi attığının altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:"Türkiye oraya bir makas attı. Onu da 15 Temmuz'da bağırsaklarını temizleyebildiği ve askeriyesine talimat verebilecek hale geldiği için Fırat Kalkanı ile yapabildi. Yoksa Rus uçağı gibi birçok ihaneti peş peşe yaşar ve orada büyük bir kavganın ortasında kendi başımıza kalabilirdik. Geldiğimiz an itibariyle kıymetli bir noktadayız. Fakat son derece tehlikeli. Bu saatten sonra bu araba düzlüğe çıkmak zorunda. Yokuşun ucunda geriye doğru kaçırmaya başladığı anda bundan sonrası dünden daha zor. Dün gidip emperyal güçlerden, IMF'den, ABD'den ellerini ovuşturarak Oval Ofis'te acziyet duruşuyla merhamet dilenen Türkiye'den, çok rahatsız olmayabilirlerdi. Dün ne deniliyorsa yapan askeri sistemden, çok rahatsız olmayabilirlerdi. Ancak bugün itibariyle Türkiye için bundan sonrası ya ayakta kalma, var olma, yarına umut olma mücadelesi ya da daha büyük sıkıntı, kaos ve kargaşa. 15 Temmuz işgal girişimi bunun en ciddi hamlesiydi ama hiç kimsenin hesap edemeyeceği bir şey yaşandı. Türkiye bu süreci atlattı çünkü yaşanmışlıklardan dersini almıştı. Cumhurbaşkanı, millet iradesiyle, milletin gücüyle güçlü olduğunu bildiği için milleti sokağa çekerek, tankın gücünün halkın gücünden üstün olmadığını ispat etti ve dünyaya ders verdi."