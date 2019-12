Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak 'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." dedi.Bakan Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, " Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, yılın son günlerinde Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti."Değişim başlıyor" başlığı altında bir süreci başlattıklarını, bu kapsamda 11. il olan Şırnak'ı ziyaret ettiklerini anlatan Albayrak, şehir şehir gezerek KOBİ'ler, sanayiciler ve iş adamları ile bir araya geldiklerini vurguladı.Albayrak, Şırnak'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Şırnak maalesef bir dönem terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten, hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah'ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart'ta elini masaya vurdu ve ülkeye, topluma ket vurmaya çalışanlara karşı Şırnak'ı hizmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 31 Mart'ta 'yeter' dedi." diye konuştu."İnşallah Şırnak 31 Mart sürecinden sonra bölgede, bu değişimin öncüsü lider şehirlerden biri olacak." diyen Albayrak, Şırnak'ın bu anlamda eksiklerini gidermek için hızlıca giderme noktasında Cumhurbaşkanlığının liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini aktardı.Albayrak, Şırnaklı vatandaşların huzuru ve refahı için ellerini taşın altına koyacaklarını vurgulayarak, bu kapsamda güvenlik politikaları ve operasyonların da başarıyla devam ettiğini, sınırda, sınır ötesinde, bu istikametteki irade olduğu sürece Şırnak'ı çok güçlü ve güzel yarınların beklediğini kaydetti."Bizi güçsüz hale getirmek isteyenlere karşı çok güçlü mücadele veriyoruz"Çok zor, bir o kadar da hayırlı, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak bir yılın geride bırakıldığına işaret eden Albayrak, "Yıllardır huzurumuzu bozmak isteyen, birlik ve beraberliğimizi yok etmek, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmek isteyenlere karşı içeride ve dışarıda çok güçlü mücadele veriyoruz. Şırnak ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz." dedi.Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve barışın savunucusu olan Türkiye'nin sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, hiçbirinde bunu gerçekleştirenlerin emellerine ulaşamadığını belirtti."Denemedikleri yol kalmayınca bu kez ekonomi ile ülkemize operasyon çekmeye, hedeflerimizden, duruşumuzdan, istikametimizden bizi vazgeçirmeye çalıştılar. Ekonomik olarak ülkeyi büyük bir krize sürükleyip, bununla ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlar." diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Malum sınır ötesinde kurulmaya çalışılan terör koridoru. Fırat, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak, ekonomide de Türkiye'yi birilerinin boyunduruğu altında, köle etmeye çalışanlara da izin vermedik. Hamdolsun o zor günler geride kaldı. Bu yıl 2019 yılı dünyada ticaret savaşları yaşanmasına, en önemli ticaret partnerimiz Avrupa daralmasına, çok büyük sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki seçim yaşanmasına, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara twetlere, kur saldırılarına rağmen ekonominin her alanında tüm bu süreçleri yıkılmadan, kırılmadan, dökülmeden geride bıraktık.""2020'de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız"Albayrak, ekonomide geçen yıla oranla sağlanan gelişmeye değinerek, şunları söyledi:"İnşallah 2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları ve faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir performans ile 2020'de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız. Tabi enflasyonla mücadelede bu başarı sürecini şahit olduğumuzun ötesinde faizlerde gördük. Yüzde 24'lerde olan Merkez Bankası faiz politikası sadece 4-5 ayda yarı yarıya 12 puan düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Değişimin içinde bankacılık sektörü de var. Özellikle kamu bankalarımızın öncülüğünde piyasaları rahatlatmaya yönelik çok önemli iyileştirmeler yaşadık. Şükürler olsun geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla 9 ile 11,5 bandına gelen ticari kredi faizleri ile 2013 yılı faiz rakamı 6 yıl önceki faiz rakamı... 6 yıldır askeri, güvenlik, siyasi, diplomatik, ekonomik her türlü saldırının başladı. Öyle ya 2013 yılındaki Gezi, Gezi'den beri 6 yıldır fiili bir savaştayız. Biri bitti biri başlıyor. Her birinden güçlenerek kalkıyoruz. Ülkemize karşı dört bir yandan gerçekleştirilen saldırıların ekonomimiz üzerinde, en azından faizlerde, maliyetlerde, likiditedeki olumsuz etkisini bu bir yıllık süreçte kırdık."Sıfır konutlara kamu bankalarından faiz indirimiAlbayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, "Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz.' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz." diye konuştu.(Sürecek)