Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 'nin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5'lik bir çeyreklik büyümeyi artık yakalayacağını belirterek, "Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek." dedi.Bakan Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılının Türkiye için çok daha iyi bir yıl olacağını belirtti."Malumunuz işte, 'Türkiye küçülecek', '2019'da küçülecek', 'Türkiye en az 3-5 senede toparlanamaz', 'büyümeye kolay kolay geçemez.' dediler. Elhamdülillah ne oldu? Takip ediyorsunuz, dünyadaki birçok uluslararası kuruluş son 1-2 ayda neredeyse tamamı Türkiye ile ilgili raporlarının hepsini revize etmek zorunda. Küçülecek, eksi diyenlerin tamamı revize etti ve hepsi pozitif büyümeye doğru geçmeye başladılar." diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019'da pozitif büyüme, 2020'de yüzde 3, yüzde 4, yüzde 5 büyüme süreçleri başladı. Uygulamaya aldığımız kapsamlı politikalar, stratejiler, hazırladığımız etkin önlemler ve etkin kurumlarımızın yüksek derecede koordinasyonuyla bu çetin süreçten Türkiye olarak daha da güçlenerek çıktık. Türkiye ekonomimiz son 3 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Ama bunun en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda da 0,9'luk, yaklaşık yüzde 1'e yakınlık pozitif büyümenin ötesinde esas önemli nokta bu, 2020 yılına gelmeden, bu yılın son çeyreğiyle birlikte çok daha güçlü, 'baz büyüme' dediğimiz yüzde 5 büyüme var ya Türkiye için, işte bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5'lik bir çeyreklik büyümeyi artık yakalayacağımızın resmi ortaya çıkmaya başladı.""Tüm öncü göstergeler 2020 yılında yüzde 5 büyüme temelini Allah'ın izniyle yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek." ifadelerini kullanan Albayrak, bununla da yetinilmeyeceğini aktardı.Türkiye'nin çok zor bir yılı geride bırakarak, bu iyileşmelerle 2020'yi çok iyi ve güzel karşılayacağı bir döneme girdiğine değinen Albayrak, "Her şey güllük gülistanlık, süper, fevkalade mi? Hayır. Bunun için il il geziyor, bu yeni dönemi, bu değişimi anlatıyoruz. Türkiye artık çok daha dirençli ve güçlü bir dönüşüm başlattı. Ekonominin her alanında Türkiye'nin 81 ilinde, Şırnak'ta da bu değişim olacak. Onun için buradayım." diye konuştu.Albayrak, yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme, toplumsal refah anlamında Türkiye'nin ayaklarının artık daha sağlam yere basacağını vurgulayarak, gerçekçi politikalar, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendiyle Türkiye'nin yüzde 5'lik büyümeyi yakalayacağını kaydetti."Türkiye için değişim başlıyor"Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" vurgusunun altında yatan en büyük resmin Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değerli üretim, daha fazla teknolojiye dayalı üretim olduğunu aktararak, doğru planlamayla bu adımları atmaya başladıklarını belirtti.Anadolu'da her bir ili bu stratejik dönüşümü ortaya koyması için adım adım, karış karış gezmeye devam ettiklerini anlatan Albayrak, üreticilerle, iş dünyası ile istişarelerde bulunduklarını vurguladı.Albayrak, ülkenin, ekonominin yeni dönemde çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa bunu yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, Şırnak'ın, Van'ın, Ağrı'nın, Malatya'nın, Şanlıurfa'nın, Hakkari'nin, tüm bölgenin, Diyarbakır'ın daha çok büyümesi, daha çok üretmesini sağlamak için çalışacaklarını bildirdi.Ekonomide yaşadığı zorluklara ilişkin yapılan eleştirilere değinen Albayrak, "Geçmişi biliyoruz. O birileri 10 sene önce 'bütün bu kamu bankaları özelleşsin' diye kapı kapı gezip, kulis yapıyordu. Eğer 10 sene önce Cumhurbaşkanımız o günkü dik duruşunu sergilemeyip, kamu bankalarını birileri özelleştirseydi, bakın son 1-2 senede neler yaşandı? Bu özel bankalar ne yapardı? Demek ki birilerine şirin görünmek için ithalat, cari açık, birilerini zengin etme odaklı siyaset ve ekonomi politikası güderseniz tarih ve iş dünyası sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre sizin adınızı tarihe yazar. Boş konuşmayacağız." diye konuştu."Türkiye'nin büyümesi için bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz"Bakan Albayrak, Türkiye'nin büyümesi için çalışacaklarına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:"Hakiki manada Türkiye'nin bu dönüşümünde, kurumlarımızla, reel sektörümüzle, paydaşlarımızla bir arada olarak, Türkiye'nin daha da büyümesi için bağışıklık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Geçmişte bir şey olduğu zaman hemen 'faizi artıracağız' deniliyordu. Birileri hep öyle diyordu. Türkiye ekonomi tarihinde son bir yılda bu ezberi bozdu, bu yönetim. Ne diyordu birileri? 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi batar, ekonomi çöker.' Bin 200 puan faiz indi 4-5 ayda. Ne kur ne ekonomi patladı. Demek ki bu değilmiş. Küresel olabilecek ekonomik türbülanslara yönelik hiçbir hazırlık, tedbir alınmayacak, biz de bunları unutacağız. Üretim yerine ithalatı, kolay kazanımlarla toplumu ve milleti aldatanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye ithalat zengini değil, ekonomisini ihracat, üretim, istihdam politikaları, kredi mekanizmaları, teşvik ve üretim politikalarına destek üzerine inşa edilecek. Hikaye bu. Korkarsak, Türkiye olarak bu değişimi, dönüşümü, büyümeyi gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek, başaramayız."Toplantıya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve iş adamları katıldı.(Bitti)