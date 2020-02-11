Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Kimi nişanlı kimi evliydi. Kiminin de annesi, evladının şehit olduğu haberini ağabeyinin cenazesine giderken aldı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen beş piyade uzman onbaşının naaşları Türkiye 'ye getirildi. Şehadet haberleri ailelerine verilen kahramanlar memleketlerinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışıyla saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda beş asker şehit olurken, yedi asker yaralandı.

Soldan sağa: Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Enes Alper, Fatih Saylak

Şehit düşen piyade uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak, Enes Alper, Davut Özcan ve İbrahim Albayrak'ın naaşları Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'te, Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'ta, Enes Alper'in Niğde'de, Davut Özcan'ın Kırıkkale'de, İbrahim Albayrak'ın Kayseri'de toprağa verildi.

"ÇEYİZİN DİZİLİ KALDI KUZUM"

Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan baba evine getirildi.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilerek, musalla taşına konuldu. Burada, şehidin annesi Güler Albayrak, oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak, "Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba Bayram Albayrak da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ENES ALPER NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Alper'in (23) naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi.

Burada İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin alana getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Saylak için, Onikişubat ilçesi Kale Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Nigar Saylak, oğlunun tabutu başında göz yaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Şehit Fatih Saylak'ın naaşı omuzlara alınarak dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Halil Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehit Açıkgöz, camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, kent protokolü, askeri yetkililer, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, şehidin babası Hasan Açıkgöz, annesi Süreyya Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz sırasında şehidin babası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamazken şehidin küçük kardeşi ve amcası da asker selamı verdi. Şehidin diğer yakınları ise törendeki askerlere sarıldı.

Törene katılan vatandaşlar tekbirler eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Davut Özcan için memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu kortej eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özcan'ın annesi Sultan ve babası Bünyamin Özcan ayakta durmakta güçlük çekti. Burada askerlerin omzunda şehidin tabutu cami avlusuna götürülürken arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan namazın ardından Şehit Özcan'ın cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Davut Özcan'ın naaşı, toprağa verileceği Aydınşeyh Köy Mezarlığında gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.