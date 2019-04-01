Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Basın Açıklaması

1 Nisan sabahından itibaren, tüm kurumlarımızla birlikte, siyasi istikrarın sağladığı güven ve destekle, 2023 ve 2030 hedeflerine ulaşmak üzere, ihracatımız için mücadelemizi bir saniye durmaksızın sürdürüyoruz. Türkiye'nin küresel ticaretteki saha neferleri ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle, ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz.

Önümüzdeki 4.5 yılda, siyasi istikrarla birlikte, Türkiye ekonomisinde 2. ve 3. nesil reformlara odaklanacağımız, Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla, ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız. İhracatımızın önünü açacak devrimsel düzenleme ve dijitalleşme sürecine imza atan Ticaret Bakanlığı'mızla birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu tarihsel dönüşüme her türlü katkıyı sağlayacağız.

Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla, Türk İhracat Ailesi'nin temsilcisi olarak, 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine taşıyacağız. Hedefimiz, "dış ticaret fazlası veren Türkiye". Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vizyonuyla, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıyacak katkıyı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ihracatla yükselecek.

Kaynak: Bültenler