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Türkiye ile ABD arasında varılan 13 maddelik anlaşmada neler var?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi ve ateşkes anlaşmasına varması sonrası gözler yapılan mutabakatın 13 maddelik ayrıntılarına çevrildi.

17.10.2019 22:57Türkiye ile ABD arasında varılan 13 maddelik anlaşmada neler var?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi için anlaşmaya varması sonrası gözler yapılan mutabakatın ayrıntılarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle bilikte görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından,"Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara vereceğini ve bu sürede ABD'nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını" söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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