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Türkiye ile anlaşma sonrası Rusya'dan PKK/YPG'ye bir günde iki uyarı

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Rusya'dan terör örgütü YPG'ye peş peşe uyarılar yapıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "YPG, sınırdan çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında ise, "Kürtlerin sınır bölgesinden kan dökülmeden çekilmesini umuyoruz" denildi.

23.10.2019 18:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de vardığı mutabakatın ardından Moskova'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Sözcü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kürtlere en yakın müttefik oldu. Ancak yine de onları terk ettiler. Esasen onlara ihanet ettiler ve şimdi Kürtleri sınırda tutmaya ve onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar. YPG eğer çekilmezse, Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Türkiye ve Rusya anlaşması çerçevesinde de, YPG Türk Ordusu tarafından ezilir" denildi.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kürtlerin sınır bölgesinden kan dökülmeden çekilmesini umuyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Türkiye ile anlaşma sonrası Rusya'dan PKK/YPG'ye bir günde iki uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, YPG, Dünya, Güncel

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