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Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı.

10.08.2019 11:35 Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun 15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı. DAHA ÖNCE İRAN VE ERMENİSTAN HAVA SAHASI KULLANILIYORDU Türkiye ile Azerbaycan arasında açılan direkt hava koridoru büyük tasarruf sağlayacak. Daha önce Türkiye'den her hangi bir havalimanı'ndan Azerbaycan'a ve Nahcivan'a gidecek olan bir uçak İran ve Ermenistan hava sahasını kullanarak gidebiliyordu. Yapılan yeni anlaşma ile Türkiye'nin her hangi bir havalimanı'ndan Azerbaycan'ın Nahcivan Havalimanı arasında direkt uçuş imkanı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile uzun süredir yapılan çalışmalar tamamlandı. Anlaşmayı DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medye hesabından duyurdu. Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos tarihinde yeni koridor kullanılmaya başlayacak. YENİ KORİDOR HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE TASARRUF SAĞLAYACAK Daha önce Türkiye'den Azerbaycan ve Nahcivan'a gidecek olan uçaklar, bu anlaşma ile halen kullanılan İran veya Ermenistan Hava Sahaları kullanan uçaklar, artık yeni açılan hava koridorunu kullanacak. Yeni hava koridorunu kullanan uçaklar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek.
(İHA)

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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