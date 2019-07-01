01.07.2019 09:29
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"Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılacak köprü dostluğu artıracak"

"Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılacak köprü dostluğu artıracak"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu köprü komşu iki ülkenin dostluğunu artıracak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu köprü komşu iki ülkenin dostluğunu artıracak." dedi.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda konumlanan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için iki ülkenin İçişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Köprünün Demirköy ilçesi Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını ifade eden Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan dereye köprü kurulması için hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Bilgin, köprünün iki ülke açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu köprü bir yandan ülkemize katma değer sağlayacak diğer yandan da komşu iki ülkenin dostluğunu artıracak. Bu konuda her iki ülke de son hazırlıklarını yapıyor. İnşallah köprünün yapımına en kısa sürede başlanır." diye konuştu.
Kaynak: AA
Kırklareli , Türkiye , Bulgaristan , Güncel

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