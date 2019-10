Türkiye ile Çekya arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak biz de tüm muhtemel senaryoları ve bunların etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Türkiye ile Çekya 7'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.Toplantıda iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı. Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemden geçildiğini kaydeden Bakan Ersoy, muhtemel senaryoları ve etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çekya'nın, NATO platformunda Türkiye'nin stratejik önemini destekleyici tezleri ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine olan olumlu bakış açısı ile dostluğunu her daim gösterdiğini ifade eden Ersoy, Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan Çekya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurguladı. Hükümet olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde başlamasına büyük önem verdiklerini belirten Ersoy, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğini söyledi.AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK SÜRECİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİİki ülke arasında müteahhitlik ve müşavirlik alanlarında büyük iş birliği potansiyeli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tüm dünyada önde gelen ve prestij projelerine imza atmış Türk firmalarının Çekya'da faaliyet göstermekten büyük memnuniyet duyacağını da kaydetti. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havliçek ile toplantı öncesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreçlerini ele aldıklarını ifade etti. Ersoy, "Tam üyelik perspektifimiz ile uyumlu olarak, gerek AB'ye katılım müzakerelerimizin hızlandırılması, gerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreçlerinde Çekya'nın ülkemizden esirgemediği desteğin önemini de bir kez daha vurgulamış olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE GEÇİŞ BELGESİ VE TRANSİT KOTA SORUNLARITürk kara yolu taşımacılık sektörünün ikili ve transit geçişlerde açılım beklediğini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:"Orta Avrupa, Türk taşımacıları için alternatifi olmayan çok önemli bir güzergahtır. Bu anlamda Türk taşıyıcılarının geçiş belgesi yetersizliği ve transit kotalar konusunda yaşadığı her sorun, en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa ile ekonomik ilişkilerimizi büyük sekteye uğratmaktadır. Bu konuda Çek makamlarının hassasiyetini rica ediyoruz.""MUTABAKAT ZAPTININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"Türkiye ile Çekya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin ve sorunların tartışıldığı son derece faydalı bir mekanizma olduğunu ifade eden Ersoy, "KEK toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Birazdan imzalayacağımız 7'nci Dönem KEK Mutabakat Zaptı'na ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerine, ticaret ve özel sektörler arasındaki iş birliğinden sanayi, teknoloji, kültür, turizm, enerji, tarım, ulaştırma ve çevre alanındaki ortak çalışmalara kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin, son derece somut ve yapıcı maddeler yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, bu Mutabakat Zaptı'nda yer alan tüm hususların vaktinde ve tam olarak hayata geçirilmesinin çok yakından takipçisi olacağımızı ve bu yönde gerekli her türlü çalışmayı göstereceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda Çekya Hükümetinde de aynı kararlılığı görmek bizlere ayrıca büyük bir mutluluk vermektedir" şeklinde konuştu.(İHA)