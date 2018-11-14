Türkiye ile Çin Adli İşbirliğini Güçlendiriyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün Çin
'deki temasları kapsamında bugün başkent Pekin
'de iki ülkenin adalet bakanlıkları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dair bir mutabakat zaptı imzalandı. Adalet Bakanı Gül
, Pekin'deki Asia Otel'de Çin Adalet Bakanı Fu Zhenghua ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinin ardından taraflar iki ülkenin adalet bakanlıkları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakat zaptıyla iki bakanlık arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, adli yardımlaşma ve hukukçular ile adli personelin eğitimi alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bakan Gül, imza töreninin ardından Çin basınına yaptığı değerlendirmede, "Verimli bir toplantı yaptık, sorunlarımızı konuştuk, adli konulardaki işbirliği meselelerini, sorunları çözme, işbirliğini artırmaya yönelik tüm meseleleri açık bir şekilde konuştuk" ifadesini kullandı. Türkiye
ile Çin arasındaki diyaloğun son dönemde iki devlet başkanının yakın işbirliği sayesinde arttığını ifade eden Gül, "Çok verimli bir ziyaretin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Adli işbirliğinin artmasına, her iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve işbirliğinin, diyaloğun artmasına yönelik önemli bir çalışma ziyareti olacak" diye konuştu.
Bakan Gül, Türkiye ile Çin arasında adli işbirliği alanında mevcut sözleşmeler ve mutabakat zabıtları bulunduğunu hatırlatarak, "Hem eğitim alanında hem iki ülkenin hukuk alanındaki imkanları nelerdir, karşılıklı tecrübe paylaşımı imkanları nelerdir, bunları paylaşıyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Çin'deki temasları kapsamında bugün Kamu Güvenliği Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Gül, burada eğitim gören Türkiye'den sekiz hakim ve savcıyla da bir araya gelerek sohbet etti. Gül, daha sonra ise Çin Yüksek Halk Mahkemesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhou Qiang ile bir görüşme yaptı. Çin Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Zhang Jun ile de görüşecek Bakan Gül, görüşmenin ardından onuruna verilen akşam yemeğine katılacak. - PEKİN
Abdülhamit Gül,Çin Halk Cumhuriyeti
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:45