Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!

İran 'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve enemekte olan kişilerin olması nedeniyle tedbirler alındı. Irak , koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapatırken sosyal medyada Türkiye 'nin de İran sınır kapılarını kapatması yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları ve Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var gibi konular merak edildi.
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA HANGİ SINIR KAPILARI VAR?
İran Sınır Kapıları:
1 GÜRBULAK (Ağrı) GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BAZERGAN FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 İRAN
2 KAPIKÖY (Van) KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ RAZİ FAAL DAİMİ 13.05.2010-2010/411 İRAN
3 ESENDERE (Hakkari) ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SEROW FAAL DAİMİ 15.09.1964-6/3651 İRAN
4 BORUALAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ - FAAL DEĞİL - İRAN
İran-Türkiye sınırı, 560 km kilometre ile Türkiye'nin en uzun ikinci sınırı olup iki ülke sınırları 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile günümüze kadar gelmiştir. İki ülkenin kara sınırları Nahçıvan sınırının kesiştiği Dilucu Sınır Kapısı ile başlar ve Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasında sona erer. 1930'lu yıllarda Türkiye-Irak-İran üçgeninde yaşayan Kürt aşiretlerinin yönetimlere karşı ayaklanmaları üzerine üç ülke ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalanmıştır. 1 Ocak 1985 tarihinde Türkiye tarafından açılan Borualan Sınır Kapısı İran tarafından karşı sınır kapısı açılmaması üzerine süresiz olarak kapatılmıştır.
KARA HUDUT KAPILARIMIZ
1 PAZARKULE (Edirne) PAZARKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KASTANİON FAAL DAİMİ 20.04.1952-3/15923 YUNANİSTAN
2 İPSALA (Edirne) İPSALA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KİPİ FAAL DAİMİ 10.07.1961-5/1444 YUNANİSTAN
3 KAPIKULE (Edirne) KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAPİTAN ANDREVO FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 BULGARİSTAN
4 HAMZABEYLİ (Edirne) HAMZABEYLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ LESOVA FAAL DAİMİ 22.11.2004-2004/8117 BULGARİSTAN
5 DEREKÖY (Kırklareli) DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MALKO TIRNOVA FAAL DAİMİ 18.07.1969-6/12115 BULGARİSTAN
6 SARP (Artvin) SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SARPİ FAAL DAİMİ 31.08.1988-88/13286 GÜRCİSTAN
7 TÜRKGÖZÜ (Ardahan) TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ VALE FAAL DAİMİ 12.07.1995-95/7073 GÜRCİSTAN
8 AKTAŞ (Ardahan) AKTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KARTSAKHİ FAAL DAİMİ 24.07.1995-95/7140 GÜRCİSTAN
9 MURATLI (Artvin) MURATLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MARADİDİ FAAL DEĞİL DAİMİ 26.11.2013- 2013/5677 GÜRCİSTAN
10 DİLUCU (Iğdır) DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SEDEREK FAAL DAİMİ 20.05.1992-92/3065 NAHCİVAN
11 GÜRBULAK (Ağrı) GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BAZERGAN FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 İRAN
12 KAPIKÖY (Van) KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ RAZİ FAAL DAİMİ 13.05.2010-2010/411 İRAN
13 ESENDERE (Hakkari) ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SEROW FAAL DAİMİ 15.09.1964-6/3651 İRAN
14 HABUR (Şırnak) HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EL-HALİL FAAL DAİMİ 18.07.1969-6/12119 IRAK
15 DERECİK (Hakkari) DERECİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MERGESUR FAAL DEĞİL DAİMİ 14.02.2011-2011/1434 IRAK
16 ÜZÜMLÜ (Hakkari) ÜZÜMLÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SERZEARE FAAL DAİMİ 25.05.2015-2015/7704 IRAK
17 GÜLYAZI (Şırnak) GÜLYAZI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ZAHO FAAL DEĞİL GEÇİCİ 24.01.2012- Bakan Onayı IRAK
18 AKTEPE (Şırnak) AKTEPE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BACUKA FAAL DEĞİL DAİMİ 21.04.2014-2014/6271 IRAK
19 OVAKÖY (Şırnak) ALİ RIZA EFENDİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KARAVALA FAAL DEĞİL DAİMİ 21.04.2014-2014/6271 IRAK
20 KARKAMIŞ (Gaziantep) KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CARABLUS FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
21 CİLVEGÖZÜ (Hatay) CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BABUL HAVVA FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
22 YAYLADAĞI (Hatay) YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KESEP FAAL* DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
23 NUSAYBİN (Mardin) NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAMIŞLI FAAL* DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
24 AKÇAKALE (Şanlıurfa) AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TELL ABYAT FAAL* DAİMİ 16.10.1974-7/9027 SURİYE
25 ÖNCÜPINAR (Kilis) ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BAB ES SELAME FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
26 ÇOBANBEY (Gaziantep) ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AR RA'İ FAAL GEÇİCİ 08.02.2013-Bakan Onayı SURİYE
27 CEYLANPINAR (Şanlıurfa) CEYLANPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ RESULAYN FAAL DEĞİL GEÇİCİ 26.03.1999- Bakan Onayı SURİYE
28 MÜRŞİTPINAR (Şanlıurfa) MÜRŞİTPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AYN EL ARAB FAAL DEĞİL GEÇİCİ 08.09.2010- Bakan Onayı SURİYE
29 KUMLU (Hatay) ZEYTİN DALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AFRİN FAAL GEÇİCİ 17.04.2018- Bakan Onayı SURİYE
30 ŞENYURT (Mardin) DERBESİYE FAAL DEĞİL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE -
31 BORUALAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ - FAAL DEĞİL - - İRAN
DEMİR YOLU HUDUT KAPILARIMIZ
1 UZUNKÖPRÜ (Edirne) UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ PITYON FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 YUNANİSTAN
2 KAPIKULE (Edirne) KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SVILENGRAD FAAL DAİMİ 01.04.1988-88/12821 BULGARİSTAN
3 KAPIKÖY (Van) KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ RAZİ FAAL DAİMİ 07.10.1971-7/3238 İRAN
4 İSLAHİYE (Gaziantep) İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MEYDAN-I EKBEZ FAAL DEĞİL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
5 ÇOBANBEY (Kilis) ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AR RA'İ FAAL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
6 NUSAYBİN (Mardin) NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAMIŞLI FAAL DEĞİL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 SURİYE
7 AKYAKA (Kars) AKYAKA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AHURYAN FAAL DEĞİL DAİMİ 04.09.1953-4/1407 ERMENİSTAN
8 KARS TREN GARI (Kars) KARS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (KARTSAKHİ) FAAL GEÇİCİ 26.10.2017- Bakan Onayı GÜRCİSTAN
DENİZ HUDUT KAPILARIMIZ
1 BOTAŞADANABOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 12.04.1983 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
2 TOROS TARIM LİMANIADANAİSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.05.2017 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
3 SANKO LİMANI ADANAYUMURTALIK SERBEST BÖLGE 08.11.2017 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
4 ALANYAANTALYA ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
5 KAŞANTALYA KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
6 FİNİKEANTALYA FİNİKE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ04.03.1985 - 85/9182DAİMİ FAAL
7 ANTALYAANTALYA ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
8 KEMERANTALYA ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 18.04.2005 - 2005/8767DAİMİ FAAL
9 KAŞ-SETUR MARİNAANTALYA KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.11.2012 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
10 HOPAARTVİN HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 23.03.1989 - 89/13879DAİMİ FAAL
11 KUŞADASIAYDIN KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
12 DİDİM YAT LİMANIAYDIN KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.11.2009 - 2009/15598DAİMİ FAAL
13 AYVALIKBALIKESİR AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
14 AKÇAYBALIKESİR AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
15 BANDIRMABALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.01.1953 - 6/1334DAİMİ FAAL
16 BANDIRMA BAĞFAŞBALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
17 MARMARA BEDELANBALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
18 SARAYLARBALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
19 BARTINBARTIN BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21.03.1996 - 96/7917DAİMİ FAAL
20 GEMLİKBURSA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 14.02.1994 - 94/5339DAİMİ FAAL
21 MUDANYABURSA MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 14.02.1994 - 94/5339DAİMİ FAAL DEĞİL
22 BOZCAADA ÇANAKKALE ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 15.05.2015 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
23 ÇAN. BEL.YAT LİMANIÇANAKKALE ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.01.2013 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
24 KARABİGA LİMANIÇANAKKALE BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 18.01.2013 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
25 İÇDAŞ-BİGAÇANAKKALE BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 30.07.2012 – 2012/3512DAİMİ FAAL
26 İÇDAŞ-2ÇANAKKALE BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
27 CENAL KARABİGAÇANAKKALE BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
28 KÜÇÜKKUYUÇANAKKALE ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
29 KEPEZÇANAKKALE ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.07.2006 - 2006/10694DAİMİ FAAL
30 GİRESUNGİRESUN GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 27.08.1990 - 90/808DAİMİ FAAL
31 İSKENDERUNHATAY İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
32 İSKENDERUN GÜBRETAŞ LİMANI HATAY İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
33 İSKENDERUN YAZICI LİMAN TESİSLERİ HATAY İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
34 İSKENDERUN EKİNCİ İSKELESİ HATAY İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
35 İSKENDERUN ASSAN LİMAN İŞLETMELERİ HATAY İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
36 İSKENDERUN ATAKAŞ LİMANIHATAY İSKENDERUN/İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2018 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
37 İSKENDERUN TOSYALI LİMANIHATAY İSKENDERUN/İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 25.07.2019 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ
38 İSDEMİR LİMAN İŞLETMESİ HATAY İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
39 MMK METALURJİ LİMAN İŞLETMESİ HATAY İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
40 DÖRTYOL BOTAŞ LİMAN İŞLETMELERİ HATAY BOTAŞ/İSKENDERUN/İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
41 DÖRTYOL DELTARUBİS PETROL TERMİNALİ HATAY İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2017 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
42 İSTANBUL(EM-5)İSTANBUL HAYDARPAŞA -
KARAKÖY YOL.SALONU - ZEYTİNBURNU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
43 PENDİKİSTANBUL PENDİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 20.04.2005 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
44 SARAYBURNUİSTANBUL KARAKÖY YOL.SALONU GÜMRÜK MD. 13.05.2009 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
45 AMBARLI İSTANBUL AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21.12.2015 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
46 TUZLA TERSANELER BÖLGESİ İSTANBUL (Pendik) GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.08.2016 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
47 ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.02.2016- 2016/8702DAİMİ FAAL
48 TCDD HAYDARPAŞA LİMANI İSTANBUL HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.12.2016 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ
49 MARMARA İSTANBUL AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.05.2018 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ
50 İZMİR (EM-5)İZMİR İZMİR YOL.SALONU GÜMRÜK MD. 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
51 DİKİLİİZMİR DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
52 ÇEŞMEİZMİR ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
53 ALİAĞAİZMİR ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 19.03.2007 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
54 FOÇAİZMİR FOÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.06.2005 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
55 SEFERİHİSARİZMİR İZMİR YOL.SALONU GÜMRÜK MD. 18.05.2011 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
56 İNEBOLUKASTAMONU İNEBOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.05.1995 - 95/6940DAİMİ FAAL
57 İĞNEADA KIRKLARELİ24.04.2018 - (Bak.Onayı) GEÇİCİ
58 DERİNCEKOCAELİ DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 0l.10.1986- 86/11048DAİMİ FAAL
59 ANAMURMERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 23.10.1972 - 7/5299DAİMİ FAAL
60 AYDINCIK* MERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 14.07.2014- (Bak.Onayı) GEÇİCİ
61 MERSİNMERSİN MERSİN GÜMRÜK MD. 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
62 TAŞUCUMERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 25.07.1955 - 4/5613DAİMİ FAAL
63 TAŞUCU-SEKAMERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.12.1998 - 98/12199DAİMİ FAAL
64 MERSİN AKKUYU ÇAMALAN KOYUMERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2019-(Bak.Onayı) GEÇİCİ
65 MERSİN ERDEMLİ KUMKUYU YATLİMANI MERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 12.07.2019-(Bak.Onayı) GEÇİCİ
66 YEŞİLOVACIK MERSİN TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.05.2015 - (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
67 BODRUMMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
68 FETHİYEMUĞLA FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
69 GÜLLÜKMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
70 GÜLLÜK MANDALYAMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 20.05.2016 - (Bak. Onayı)GEÇİCİ FAAL
71 GÖCEK MUĞLA FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.07.2018 - (Bak. Onayı)GEÇİCİ FAAL
72 DATÇAMUĞLA MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 19.08.1966 - 6/6822DAİMİ FAAL
73 MARMARİSMUĞLA MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953 - 4/1407DAİMİ FAAL
74 TURGUTREİSMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 15.04.2003 - 2003/5497DAİMİ FAAL
75 YALIKAVAKMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 07.12.2004 - 2004/8205DAİMİ FAAL
76 MANTARBURNUMUĞLA BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 03.02.2012 – 2012/2792DAİMİ FAAL
77 BOZBURUNMUĞLA MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 25.09.2009 -(Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
78 ÜNYEORDU ÜNYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.07.2002 -(Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
79 FATSAORDU ÜNYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 06.09.2012 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
80 RİZERİZE RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 28.02.1991 - 91/1536DAİMİ FAAL
81 KARASU SAKARYA SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 27.12.2016 -(Bak.Onayı)GEÇİCİ
82 SAMSUNSAMSUN SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
83 YEŞİLYURTSAMSUN SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 07.11.2016 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
84 TOROS TARIM KIYI TESİSİSAMSUN SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 08.11.2017 - (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
85 SİNOPSİNOP SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 01.11.1991 - 91/2400DAİMİ FAAL
86 TEKİRDAĞTEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954 - 4/2364DAİMİ FAAL
87 OPET PETROLCÜLÜK MARMARA EREĞLİSİ A.Ş. TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.11.2017 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
88 ASYAPORT LİMANI A.Ş. TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.11.2017 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
89 MARTAŞ MARMARA EREĞLİSİ LİMAN TESİSLERİ A.Ş TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.11.2017 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
90 TEKİRDAĞ MARMARA DEPOCULUKTEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.03.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
91 TEKİRDAĞ TMO İSKELESİ TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.03.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
92 TEKİRDAĞ BOTAŞ LNGTEKİRDAĞ TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 29.03.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
93 TRABZONTRABZON TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.10.1988 - 88/13400DAİMİ FAAL
94 YALOVA RO-RO TERMİNALİ YALOVA YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 09.06.2017 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
95 AKSA LİMANI YALOVA YALOVA GÜMRÜK MÜD 13.06.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
96 SEFİNE TERSANESİ YALOVA YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 13.06.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
97 TERSAN TERSANESİ YALOVA YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 13.06.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
98 YALOVA TERSANELER BÖLGESİ YALOVA YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 13.06.2018 – (Bak.Onayı) GEÇİCİ FAAL
99 ZONGULDAKZONGULDAK ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 19.10.1987 - 87/12228DAİMİ FAAL
100 EREĞLİ LİMANIZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ GÜM. MD. 28.03.1996 - 96/7942DAİMİ FAAL
101 EREN LİMANIZONGULDAK ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 28.06.2013 – (Bak.Onayı)GEÇİCİ FAAL
HAVA HUDUT KAPILARIMIZ
1 ŞAKİR PAŞA ADANA ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 10.03.1956-4/6892 SİVİL DAİMİ FAAL
2 İNCİRLİK ADANA İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954-4/2364 ASKERİ DAİMİ FAAL
3 ADIYAMAN ADIYAMAN ADIYAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 15.05.2015- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
4 AFYON AFYON AFYON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 08.09.2000-Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
5 AĞRI* AĞRI DOĞUBEYAZIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
6 MERZİFON AMASYA AMASYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 23.07.2009- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
7 ESENBOĞA ANKARA ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953- 4/1407 SİVİL DAİMİ FAAL
8 ETİMESGUT ANKARA ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953-4/1407 ASKERİ DAİMİ FAAL
9 MÜRTED MEYDAN KOMUTANLIĞI ANKARA ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2019-Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
10 ANTALYA ANTALYA ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.05.1974- 7/8273 SİVİL DAİMİ FAAL
11 GAZİPAŞA ANTALYA ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 13.05.2009- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
12 HOPA HAVA TERMİNALİ** ARTVİN HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 5.6.2007-2007/12289 SİVİL DAİMİ FAAL
13 KOCA SEYİT BALIKESİR AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 03.07.1997- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
14 BALIKESİR BALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 01.10.1997- Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
15 BANDIRMA BALIKESİR BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 01.10.1997- Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
16 BATMAN BATMAN BATMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 28.03.2012- Bak.Onayı HAC ve UMRE GEÇİCİ FAAL
17 BİNGÖL* BİNGÖL ELAZIĞ GÜMRÜK
MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
18 BURSA BURSA BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 07.09.1993-93/5339 SİVİL DAİMİ FAAL DEĞİL
19 YENİŞEHİR BURSA BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21.05.2001-2001/2444 SİVİL DAİMİ FAAL
20 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 30.11.2006- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
21 ÇARDAK DENİZLİ DENİZLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.03.1999-99/12539 SİVİL DAİMİ FAAL
22 DİYARBAKIR DİYARBAKIR DİYARBAKIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 14.03.2016-2016/8617 SİVİL DAİMİ FAAL
23 ELAZIĞ ELAZIĞ ELAZIĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.07.2013-2013/5141 SİVİL DAİMİ FAAL
24 ERZİNCAN ERZİNCAN TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.3.2013-2013/4440 SİVİL DAİMİ FAAL
25 ERZURUM ERZURUM ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.02.1993-93/4138 SİVİL DAİMİ FAAL
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 19.09.2005- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
27 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.09.1997- Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
28 GAZİANTEP GAZİANTEP GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.02.1993-93/4138 SİVİL DAİMİ FAAL
29 HATAY HATAY ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 20.06.2008- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
30 IĞDIR* IĞDIR IĞDIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
31 S. DEMİREL ISPARTA ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 25.07.1997-97/9691 SİVİL DAİMİ FAAL
32 SABİHA GÖKÇEN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.12.2000-2000/1793 SİVİL DAİMİ FAAL
33 ATATÜRK İSTANBUL AHL YOLCU SALONU-KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953- 4/1407 SİVİL DAİMİ FAAL
34 İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 10.10.2018-Bak.Onayı
14.08.2019-1418 SİVİL DAİMİ FAAL
35 ADNAN MENDERES İZMİR ADNAN MENDERES GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.09.1953-4/1407 SİVİL DAİMİ FAAL
36 ÇİĞLİ İZMİR İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 06.08.1964-6/3425 ASKERİ DAİMİ FAAL
37 GAZİEMİR İZMİR ADNAN MENDERES GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 05.02.1954-4/2364 ASKERİ DAİMİ FAAL DEĞİL
38 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 19.07.2019-1329 SİVİL DAİMİ FAAL
39 KARS KARS KARS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.02.1993-93/4138 SİVİL DAİMİ FAAL
40 KASTAMONU* KASTAMONU İNEBOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
41 ERKİLET KAYSERİ KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 06.06.1995-5/6968 SİVİL DAİMİ FAAL
42 CENGİZ TOPEL KOCAELİ İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2012-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
43 KONYA KONYA KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 17.04.2001-2001/2332 SİVİL DAİMİ FAAL
44 ZAFER BÖLGESEL KÜTAHYA KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.10.2012- Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
45 ERHAÇ MALATYA MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 14.11.2011-2011/2635 SİVİL DAİMİ FAAL
46 AKHİSAR MANİSA MANİSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 11.05.2000-Bak.Onayı ASKERİ GEÇİCİ FAAL
47 MARDİN* MARDİN MARDİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak. Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
48 DALAMAN MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 01.04.1988-88/12821 SİVİL DAİMİ FAAL
49 MİLAS-BODRUM MUĞLA MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 27.04.1998-98/10987 SİVİL DAİMİ FAAL
50 MUŞ* MUŞ VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
51 KAPADOKYA NEVŞEHİR ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 09.10.1998-98/11847 SİVİL DAİMİ FAAL
52 ORDU-GİRESUN ORDU ORDU-GİRESUN HAVALİMANI GÜMR. MÜD. 06.06.2016-2016/8887 SIVIL DAİMİ FAAL
53 ÇARŞAMBA SAMSUN SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 20.12.1993-93/5209 SİVİL DAİMİ FAAL
54 SİİRT* SİİRT BATMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL DEĞİL
55 SİNOP SİNOP SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 17.09.1993-93/4825 SİVİL DAİMİ FAAL
56 NURİ DEMİRAĞ SİVAS SİVAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 16.05.2007-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
57 GAP ŞANLIURFA ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.04.2008-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
58 ŞIRNAK-ŞERAFETTİN ELÇİ* ŞIRNAK İPEKYOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
59 ÇORLU TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 06.08.1998-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
60 TOKAT* TOKAT ÇORUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 22.05.2015-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL DEĞİL
61 TRABZON TRABZON TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 04.11.1998-98/11937 SİVİL DAİMİ FAAL
62 UŞAK UŞAK UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21.05.2007-Bak.Onayı SİVİL GEÇİCİ FAAL
63 FERİT MELEN VAN VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 24.02.1993-93/4138 SİVİL DAİMİ FAAL
64 ÇAYCUMA ZONGULDAK ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 18.01.2008-Bak.Onayı SİVİL DAİMİ FAAL