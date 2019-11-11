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Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı.

11.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:54Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin eş başkanlıklarında, dün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11'inci Dönem Toplantısı'nda Türkiye ve Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanlarında 3 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kazakistan Başbakanı Mamin, 'Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı imzaladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov arasında gerçekleşen görüşmede ise 'Helal Akreditasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı 2019- 2020 Eylem Planı' anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve mevcut ilişkileri geliştirmeye yönelik varılan anlaşmaların 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefinde rol oynaması bekleniyor. KEK toplantısı kapsamında gerçekleşen iş forumunda 13'ü ticari, 6'sı kurumsal iş birliği esasında olmak üzere toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştı.



Kazakistan, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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