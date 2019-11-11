Haberler » Güncel » Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı - Haber

Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı.

11.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:12Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin eş başkanlıklarında, dün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11'inci Dönem Toplantısı'nda Türkiye ve Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanlarında 3 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kazakistan Başbakanı Mamin, 'Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı imzaladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov arasında gerçekleşen görüşmede ise 'Helal Akreditasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı 2019- 2020 Eylem Planı' anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve mevcut ilişkileri geliştirmeye yönelik varılan anlaşmaların 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefinde rol oynaması bekleniyor. KEK toplantısı kapsamında gerçekleşen iş forumunda 13'ü ticari, 6'sı kurumsal iş birliği esasında olmak üzere toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten görüntü

-imza töreninden görüntü

-Detay

Haber: ANKARA, -



Kazakistan, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 İBB Meclisi'nde Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması
19:49 Spor bakan çavuşoğlu, josef sural adına yapılan parkı açtı
19:48 CHP'li başkan, eski başkan için uzaklaştırma kararı aldırdı
19:47 Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
19:46 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:50:02