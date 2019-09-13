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Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği anlaşması

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

13.09.2019 12:38Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği anlaşması
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" onaylanarak, Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, KKTC, 2019 Eylem Planında belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmeyi ve en geç Ekim 2019 sonuna kadar 2020 yılını kapsayan ekonomik program teklifini hazırlamayı taahhüt etti.
Öte yandan, Türkiye de 750 milyon TL'ye kadar olmak üzere KKTC'ye hibe yardımında bulunma ve KKTC hükümetine ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu görevlileri aracılığıyla teknik yardım sağlama taahhütünde bulundu.

Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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