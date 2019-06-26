26.06.2019 11:41
Haberler » Güncel » Haber

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Türkiye ve KKTC, üçüncü ülkelerin izin almaksızın yaptığı petrol arama faaliyetlerinin tespiti dahil sahil güvenlik alanında kapsamlı iş birliği yapacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 7 Şubat 2019'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve iş birliğini geliştirecek.

Bu kapsamda Türkiye ve KKTC deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmaları ile hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik iş birliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacak.

HER TÜRLÜ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Ayrıca iki ülke, uluslararası normlara uygun olarak ulusal mevzuatı ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hava ve deniz araçlarının izlenmesi, canlılara zarar veren zehirli maddelerin atılması ve boşaltılması, silahlı soygun, deniz haydutluğu ve uluslararası terörizmle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, her türlü kaçakçılıkla mücadelede iş birliği yapacak.

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği
Kıbrıs , Türkiye , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 İZMİR ALKIŞLAR ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ ŞEYDA MELİS İÇİN-2
13:19 KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
13:19 TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI
13:19 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:19 'ET ÜRETİMİ İÇİN SEBZELERDEN ÇOK DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR'
13:18 Alkışlar üniversite birincisi Şeyda Melis için -1
13:18 BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu