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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat İsrail'i rahatsız etti

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat, İsrail yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

05.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:00Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat İsrail'i rahatsız etti
ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat, yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.
İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı son adımların İsrail tarafından "endişeyle takip edildiği" belirtildi.
İsrail'in Yunanistan ile iş birliğine büyük önem verdiği ve Tel Aviv'in Atina yönetiminin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. İsrail, Yunanistan'ın deniz yetki alanına tam destek verdiğini yinelemektedir ve bu hakları ihlal edecek her türlü girişimin karşısındadır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Akdeniz, Türkiye, İsrail, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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