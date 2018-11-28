Türkiye ile Makedonya Arasında Bir Milyar Dolarlık Ticaret

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:41

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi için 1 milyar dolarlık hedef belirlendiğini ifade ederek, "Bursa iş dünyası olarak güçlü yatırım imkanları ve yeni iş birlikleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.BTSO kasım myı teclis Toplantısı, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Türkiye'nin Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye - Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Bursa iş dünyası temsilcilerinin iştirakiyle yapıldı. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin 600 yıllık bir geçmişe uzandığını söyledi. Türkiye ekonomisinin lider kenti olma misyonunu üstlenen Bursa'nın Balkan ülkeleriyle ticaretini geliştirmenin dış ticaretteki öncelikleri arasında bulunduğuna işaret eden İbrahim Burkay, bu kapsamda bulunan Makedonya'nın Güneydoğu Avrupa'nın kalbinde yer aldığını ve dahil olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla 650 milyon nüfuslu bir pazara hitap ettiğini vurguladı.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Köklü ilişkilerimiz ve son dönemde gelişen ticaretimize rağmen, ulaştığımız rakamlar maalesef arzu ettiğimiz seviyenin altındadır. Ülkemizin Makedonya ile dış ticaret hacmi 360 milyon doları ihracat olmak üzere 450 milyon dolar seviyesindedir. Türkiyemizin üretim ve ihracat üssü Bursa'dan Makedonya'ya yapılan ihracat ise 2017 yılında 33 milyon dolar olurken, ithalatımız 700 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin liderliğinizde iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa süre içerisinde 1 milyar dolara yükseleceğine inanıyoruz. Bizler de Bursa iş dünyası olarak güçlü yatırım olanakları ve yeni işbirlikleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız" dedi. Konuşmasında Türkiye'nin Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'ya ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla üstlendikleri rol için teşekkür eden Başkan Burkay, BTSO ile Makedonya Ticaret Odaları Birliği'nin işbirliğiyle ticari heyetler ve fuar organizasyonlarının iki ülke arasındaki ticareti artıracağını vurguladı."Bursa ile Üsküp'ü birbirinden ayrı düşünemeyiz"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa ile Üsküp'ün taşıdıkları ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, "Bursa, Balkan coğrafyasından birçok insanın göçüp geldiği ve Balkan coğrafyasının bir parçasıdır. Bizler başta Üsküp olmak üzere Makedonya'nın neredeyse tüm şehirlerini biliyoruz. Orada dostları, akrabaları bulunan binlerce insanımız var. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretin oldukça anlamlı ve değerli olduğuna inanıyorum" dedi. BTSO'nun 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bursa, tarihi özelliklerinin yanında iş adamlarının gayretleriyle bugünkü başarılarılara ulaştı. Bizler de tüm gayretlerimizle Bursamızı hedeflerine ulaştıracağız" dedi."Ekonomik ilişkileri güçlendirmeliyiz"Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Bursa'da iş dünyası ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye ile Makedonya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan ortak komisyonda ticaret hacmi hedefini 1 milyar dolar olarak belirlediklerini hatırlatan Ivanov, "İki ülke arasındaki ilişkilerimiz siyasi alanda mükemmel düzeyde ilerliyor. Ancak ekonomik alanda önemli eksiklikler var. Gerek Türkiye, gerekse de Makedonya 2012 yılından bu yana illegal güçlere ve terör saldırılarına maruz kaldı. İş dünyası böyle dönemlerde çekimser davranmakta ve yatırımlar da bununla birlikte duraksamaktadır" diye konuştu.Makedonya ekonomisinin Türk çarşılarına dayandığını vurgulayan İvanov, köklerinde güven unsurunun bulunduğu münasebetlerde çok daha güçlü bir geleceği inşa edeceklerine olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı İvanov, şöyle devam etti:"Makedon vatandaşlarının Türk mallarına güveni tamdır. Her iki ülkenin ekonomik işbirliği ve yatırımlarla ellerindeki fırsatı değerlendirmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan muazzam gelişmeler bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti de iş insanları için önemli fırsatlar barındırmaktadır. Yatırımlar alanında ve ticaret hacmini artırma noktasında yapacağımız çok iş var. Rumelili ailelerin çocukları olarak sizler büyük sorumluluk taşıyorsunuz. Çünkü Makedonya, ortak yaşamı ve kültürel değerleriyle Osmanlı'nın mirasını koruyan tek Balkan ülkesidir."Konuşmaların ardından Başkan Burkay, Cumhurbaşkanı İvanov'a hediye takdim etti. - BURSA