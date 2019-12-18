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Türkiye ile Malezya arasında 15 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in bir araya geldiği görüşmede, Türkiye ile Malezya arasında 15 anlaşma imzalandı.

18.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:59Türkiye ile Malezya arasında 15 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı Mahathir Muhammed'in bir araya geldiği görüşmede, ile Malezya arasında 15 anlaşma imzalandı.

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık binasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Erdoğan ve Mahathir huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imzalandı.

Bilim ve Teknoloji alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması'nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin imzaladı.

İki ülke arasında 14 iyi niyet anlaşması

Türkiye ve Malezya'nın savunma ve teknoloji şirketleri arasında ise 14 iyi niyet anlaşması imzalandı. İmzalanan iyi niyet anlaşmaları şöyle sıralandı:

BAYKAR Makina ile TEGAC Arasında İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması, TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması, İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Bousteat Tersanesi Arasında Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması, İstanbul Denizcilik A.Ş. ve 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM Konsorsiyumu arasında Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması, İstanbul Denizcilik A.Ş. ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ve SEFT Arasında Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması, HAVELSAN ve BHIC ADT Arasında Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması, HAVELSAN ve AR Eastern Arasında Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması, HAVELSAN ve BIT Arasında Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması, HAVELSAN ve AMP Grup Arasında Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması, Altınay ve Malezya Milli Savurma Üniversitesi Arasında Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet Anlaşması, Nurol Makina ve Nadi Corp. Şirketleri Kara Araçları Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması ile ASELSAN ile Sapura Arasında Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması, TUYAR ile Silterra Arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması ve Yonga Teknoloji ile Silterra arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması. - PUTRAJAYA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Malezya, Politika

Kaynak: İHA

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