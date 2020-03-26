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Türkiye ile Pakistan arasında eğitim iş birliği mutabakatı Resmi Gazete'de

Türkiye'nin Pakistan ile eğitim alanında yaptığı anlaşmaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:46
Türkiye ile Pakistan arasında eğitim iş birliği mutabakatı Resmi Gazete'de
Türkiye 'nin Pakistan ile eğitim alanında yaptığı anlaşmaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ankara'da Eylül 2013'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına dair karar yer aldı.
Mutabakata göre, iki ülke "mevcut dostluk bağlarını eğitim alanındaki iş birliği yoluyla" güçlendirme kapsamında, çeşitli alanlarda uzman, mesleki ve diğer heyetlerin karşılıklı değişimini yapacak ve bilgi, belge ve tecrübe değişimini de teşvik edecek.
Alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye ile Pakistan arasında "doğru ve tarafsız bilgi edinimi için ilk ve ortaöğretim kurumlarında kullanılan tarih ve coğrafya ders kitapları ile atlasların karşılıklı değişimi" hedefleniyor.
İki ülke ayrıca, ilk ve orta öğretimde verilen diplomaların ve geleneksel becerilere ait sertifikaların denkliklerinin karşılıklı tanınması amacıyla bilgi ve belge değişiminde bulunacak.
Taraflar, her yıl karşılıklı dil kursu, yükseköğrenim ve araştırma bursu da tahsis edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Türkiye, Güncel

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