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Türkiye ile Romanya arasında ticaret hacmi artıyor

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma isteğinden memnuniyet duyuyoruz.

07.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:58 Türkiye ile Romanya arasında ticaret hacmi artıyor
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma isteğinden memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin bu hedefe doğru hızla yükseldiğini gözlemledik." dedi.
Şopanda, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi'nin tanıtım toplantısında, Romanya'da 15 binden fazla Türk sermayeli şirket olduğunu söyledi.
Türkiye ve Romanya arasında müşterek iş geliştirme alanlarına olan ilginin arttığını ifade eden Şopanda, şöyle konuştu.
"Bu da iş yapılabilmesi için uygun bir ortamın olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma isteğinden memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin bu hedefe doğru hızla yükseldiğini gözlemledik. Türk ve Romanya şirketlerinin daha fazla iş birliği yapmaları ve bu hedefe ulaşmaları için elimizden gelen desteği vermeye hazırız."
ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ise projede Romanya'dan Sibiu Ticaret ve Ziraat Odasını, Litvanya'dan Siauliai Ticaret ve Sanayi Odasını yabancı ortak belirlediklerini ifade etti.
Romanya ile ticaret hacminin 6,4 milyar dolar olduğunu anımsatan Serteser, şunları kaydetti:
"Ülkemizin hedefi Romanya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmaktır. Romanya'ya otomotiv yedek parçaları, taşıt araçları, demir çelik ürünleri, tarım ürünleri, makine sanayi ürünleri ihraç ediyoruz.
Romanya'dan demir çelik hurdası, demir çelik mamulleri, işlenmiş petrol ürünleri, taşıt araçları, telefon cihazları, otomotiv yedek parça, ayçiçeği tohumu, kimyasal gübre alıyoruz."
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kentin termalde, mermerde, tarımın değişik alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Romanya, Güncel

Kaynak: AA

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