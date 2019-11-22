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Türkiye ile Rusya arasında feribot seferleri başlıyor

Rusya, Zonguldak ile Kerç Boğazı arasında hem yolcu hem de kargo taşımacılığı yapacak feribot seferlerine başlanacağını duyurdu.

22.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:16Türkiye ile Rusya arasında feribot seferleri başlıyor
, ile Kerç Boğazı arasında hem yolcu hem de kargo taşımacılığı yapacak feribot seferlerine başlanacağını duyurdu.

ile Rusya arasında 2017 yılında yapılan deniz taşımacılığı işbirliği anlaşması çerçevesinde Zonguldak Limanı ile Rusya'nın Kerç Boğazı arasında yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak gemi seferlerine başlanacağı duyuruldu. Güney Bölgesel İhracat Destek Merkezi Direktörü Natalya Serova yaptığı açıklamada, "Zonguldak ile Kerç boğazı arasında haftada bir kez düzenli olarak sefer yapmasına dair onay verildiğini bildirdi. Serova, "Gemi ile birlikte yük taşımacılığı yapılmasıyla lojistik maliyetini en aza indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Gemi seferlerinin başlayacağı tarih ile ilgili henüz bilgi verilmezken, taşımacılık için son çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Zonguldak'ta tamamlanan Filyon Projesi ile Türkiye'den Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere Karadeniz üzerinden deniz yolu ile ihracat yapılması hedefleniyor. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da sanayi yatırımlarının arttırılması planlanırken, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'a hava taşımacılığı için bir havaalanı daha yapılması gündeme gelmişti. - MOSKOVA

Zonguldak, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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