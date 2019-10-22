Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası açıklama yaptı. Fahrettin Altun açıklamasında, "Diplomatik başarı elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

DEVLETÇİK PROJESİ TARİH OLMUŞTUR

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi başarı elde edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü Terör Örgütü'nün devletçik projesi tarih olmuştur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI TARİHİ DİPLOMATİK BAŞARILARI GETİRDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ile Rusya arasında yapılan 10 maddelik Güvenli Bölge mutabakatı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin kararlılığı ve sahadaki iddiasının beraberinde tarihi diplomatik başarıları getirdiğini belirten Turan, "Türkiye, kaderini başka devletlerin eline bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Teröre karşı net ve dik duruşumuz, tüm devletler açısından da tarihi bir derstir." ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın tam metni:



1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.