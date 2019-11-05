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Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (2)

DEVRİYE TAMAMLANDITürk ve Rus zırhlı araçları tarafından Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinin doğusunda gerçekleştirilen ortak kara devriyesi tamamlandı.

05.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:53Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (2)

DEVRİYE TAMAMLANDI

Türk ve Rus zırhlı araçları tarafından Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinin doğusunda gerçekleştirilen ortak kara devriyesi tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren devriye görevini tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, Suriye'ye girdikleri gibi Mert İsmail Köyü bölgesindeki balistik zırhlı kapıdan Türkiye'ye giriş yaptı. Türk ve Rus zırhlı araçların devriye görevini tamamlayarak yurda dönüşleri sırasında bazı sivillerin ise TSK'ya ait araçlara taş attıkları görüldü. 2 saat süren devriye faaliyetinin tamamlanmasının ardından Türk ve Rus askeri yetkilileri, bir süre sınır hattında görüş alışverişinde bulundu. Faaliyetin tamamlanmasının ardından devriyeye katılan TSK'ya ait 4 zırhlı araç Suruç yönüne, 4 Rus zırhlı araç ise Suriye içerisine dönüş yaptı.



Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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