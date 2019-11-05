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Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesiDEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

05.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:52Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye yaptı."



Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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