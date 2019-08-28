Türkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde incelediği Sukhoi Su-57 adlı savaş uçağıyla ilgili Ankara ve Moskova arasında görüşmeler yürütüldüğü öne sürülüyor.Rus resmi haber ajansı RIA'nın bir Rus yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, iki ülke ABD'nin F-35 savaş jetine muadil olabilecek Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüyor.



RIA, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Şugayev'in, Türk yetkililerle S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 ya da Su-57 savaş jetinin teslimatına dair görüştüklerini söylediğini bildirdi. Shugaev'in, "Büyük bir ilgi var ancak henüz bir satış sözleşmesi üzerine konuşmak için erken" dediğine yer verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Moskova ziyaretinde Rusya lideri Putin ile Havacılık ve Uzay Fuarı açılışına katılmış ve Su-57'yi incelemişti.



ABD ile F-35 krizi



Su-57 savaş jeti ABD'nin F-35 savaş jetine alternatif oluşturuyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için ABD, Türk hükümetini F-35 programından çıkarma kararı alarak Türkiye'ye F-35 satmayacağını açıklamıştı. ABD, NATO üyesi Türkiye'nin savaş jetlerini NATO sistemine uygun olmayan S-400'lerle birlikte kullanmasına itiraz ediyor.



Bu kapsamda Ağustos ayı başında ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı. F-35 programı nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması da ihtimal dahilinde.



ABD'de yasalarına göre Başkan Donald Trump'ın "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"na (CAATSA) göre Ankara'ya yaptırım uygulama imkanı bulunuyor. Trump'ın kısa süre önce Türkiye'ye yaptırım kararı almayı düşünmediğini belirtirken ABD Temsilciler Meclisi Başkan'a yaptırım uygulama çağrısı yapıyor.



Reuters,dpa,GA/HS



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