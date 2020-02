Türkiye ile Ukrayna arasında akademik ve bilimsel iş birliği

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) Uzmanı Furkan Koca, " Ukrayna 'daki üniversitelerle Türk akademisi arasında bir köprü olacağız. Akademisyenlere ve öğrencilere ülkemizin akademik ve bilimsel potansiyelini tanıtacağız." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen TABİP'e ilişkin Ukrayna'da temaslarda bulunan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kiev 'deki üniversitelerle görüşmelerde bulunduklarını aktardı.Furkan Koca, akademik ve bilimsel iş birliğinin yanında akademik alanda Türkiye'nin uluslararası tanınırlığını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.Ukrayna'nın önemli üniversitelerini projeye eklemeye yönelik çalışmalarına değinen Koca, şu bilgileri verdi:"Dünyada Geothe Enstitüsü, Konfüçyüs Enstitüsü, British Council gibi kurumlar, ülkelerinin dilini, kültürünü, sanatını ve aynı zamanda bilimini de tanıtıyor. TABİP ekibi olarak, bilim diplomasisi faaliyetleri yürüterek, Türkiye'nin akademik ve bilimsel etkileşim stratejilerini oluşturarak yönlendirmeyi ve bu alandaki potansiyelini dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Türkiye ile dünyadaki akademik ve bilimsel çevreleri buluşturarak yeni iş birlikleri ve projeler geliştirmek, ülkemize bilgi transferi sağlamak, nitelikli insan kaynağının ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasına katkı sağlamak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.""Yurt içinde ve yurt dışında tüm gücümüzle çalışıyoruz"Koca, Türkiye'de bilim diplomasisi faaliyetleri yürütme görevinin 11. Kalkınma Planı'nda Yunus Emre Enstitüsüne verildiğine işaret ederek, "Bizler de TABİP olarak bu görevi yerine getirmek için yurt içinde ve yurt dışında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle de Türkiye'deki bilimsel gelişme ve çalışmaları dünyaya duyurarak ülkemizin dünyadaki algısına pozitif katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.Türk akademisyen ve öğrencilerle yabancı akademisyen ve öğrencileri buluşturarak bilimsel etkileşime katkıda bulunmak istediklerinin altını çizen Koca, Türkiye ve dünyadan üniversitelerin yanı sıra akademik ve bilimsel kurumlarla da iş birliği içerisinde çeşitli bilim dallarında yaz okulları, çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.Furkan Koca, bu etkileşimi sadece fiziksel faaliyetlerle değil dijital olarak da artırdıklarının altını çizerek, şunları söyledi:"TABİP kapsamında hayata geçirilen 'TABİP Portal' ile kullanıcılar seçtikleri çalışma, uzmanlık ve ilgi alanlarına göre uluslararası alandaki güncel akademik ve bilimsel çalışmaları, etkinlikleri, duyuruları ve projeleri takip edebiliyorlar. Ayrıca çalışma grupları oluşturabiliyor, haber ve etkinlik paylaşımı yapabiliyor, projelerine fon bulabiliyor ve en önemlisi birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Uluslararası araştırmacıları ve öğrencileri tek bir platformda toplayan ve şu ana kadar 300 binden fazla akademisyenin kaydolduğu bu portal sayesinde bilimsel etkileşimi en üst noktaya taşımayı hedefliyoruz."Bugüne kadar Türkiye ve dünyada 50'den fazla üniversite ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Koca, "Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya bütün bölgelerde projelerimiz ve iş birliklerimiz var. Türkiye'de de önemli üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak bu ağı genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Kiev Politeknik Enstitüsü, Ulusal Havacılık Üniversitesi, Taras Şevçenko Üniversitesi ve The Academy of Labour, Social Relations and Tourism ile de iş birliği görüşmelerinde bulunduklarını kaydeden Koca, "Bu ilişkilerimize protokoller imzalayarak resmiyet kazandırmayı, böylece hem bu üniversiteleri bünyemize katmayı, hem de beraber yeni projeler ve programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Akademisyenlere ve öğrencilere ülkemizin akademik ve bilimsel potansiyelini tanıtacağız." değerlendirmesinde bulundu."TEKNOFEST'i dünyanın dört bir yanında tanıtıyoruz"Furkan Koca Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:"T3 Vakfı, gerçekleştirdiği milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin bilimsel ve teknolojik potansiyeline ulaşmasına ve gelişimine çok büyük bir katkı sunuyor. Bunun en güzel uygulamalarından birisi de TEKNOFEST."TABİP kapsamında YEE'nin TEKNOFEST 2019'a katıldığının altını çizen Koca, "Geçen sene milli teknoloji hamlesine desteğimizi yerinde gösterme fırsatı bulduk. Bu sene de, Eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'i, enstitümüzün dünyada sahip olduğu geniş ağı kullanarak dünyanın dört bir yanında tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.Furkan Koca, festivalin tanıtımı için çalışmalarda bulunduklarını söyleyerek, şunları ekledi:"Geçen hafta Sırbistan'daydık. Bugün de Ukrayna'da üniversitelerle yaptığımız görüşmelerde TEKNOFEST'i tanıtarak global farkındalık oluşturmaya ve katılımının artmasına desteğimizi gösterdik."