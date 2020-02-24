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Türkiye ile Ukrayna arasında sivil havacılıkta 164 yeni frekans

Türkiye ile Ukrayna arasında sivil havacılık ilişkilerini geliştirmek üzere yapılan müzakerelerde, 164 yeni frekans hakkı elde edildi.

24.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:50Türkiye ile Ukrayna arasında sivil havacılıkta 164 yeni frekans
ile arasında sivil havacılık ilişkilerini geliştirmek üzere yapılan müzakerelerde, 164 yeni frekans hakkı elde edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Vekili Sergii Korshuk başkanlığında yapılan müzakerelerde, hava yolu taşıyıcılarının süregelen frekans artışı talepleri ele alındı.
Toplantı sonrasında imzalanan mutabakat zaptı ile frekans hakları İstanbul-Lviv 15'ten 28'e, İstanbul-Kherson 10'dan 21'e, İstanbul-Zaporizhya 14'ten 21'e, İstanbul-Vinnytsia 10'dan 14'e, İstanbul-Kharkiv 14'ten 28'e, İstanbul-Nikolayev 7'den 14'e, Istanbul-Ivano-Frankivsk 7'den 14'e, Dalaman-Kiev 7'den 10'a çıkarıldı.
Frekans artışının yanı sıra Adana yeni uçuş noktası olarak eklendi. Adana'dan Ukrayna'daki tüm tarifeli sefer noktalarına 7'şer frekans hakkı tanımlandı. Ayrıca görüşmelerde frekans hakkı 28 olan İstanbul-Odessa sınırsız oldu. Böylece müzakereler neticesinde 164 yeni frekans hakkı ve 1 uçuş noktası elde edildi.

Türkiye, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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