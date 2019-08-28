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Türkiye ile Ürdün arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Ürdün arasında iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında iş birliği protokolü imzalandı.

28.08.2019 15:53 Türkiye ile Ürdün arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye ile Ürdün arasında iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Mohammed Abu Rumman, iki ülke arasında gençlik alanında iş birliği protokolünü imzaladı.

Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye gelen Mohammed Abu Rumman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program çerçevesinde bir dizi ziyaret ve etkinliğe katıldı.

Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Sayın Mohammed Abu Rumman, ziyareti kapsamında Bakan Kasapoğlu ile de bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen törenle iki ülke arasında gençlik alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Protokole göre, iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında resmi boyutta çalışmalar yürütülecek. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Ürdün, Güncel

Kaynak: İHA

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