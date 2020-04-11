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Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı

Türkiye'den bu yılın ocak-mart döneminde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi.

11.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:10
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 'den bu yılın ocak-mart döneminde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi.
AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi 2020'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolarlık dış satıma imza attı.
Otomotiv sektörünün alt gruplarına bakıldığında, binek otomobil dış satımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,15 gerileme görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 939 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, 2 milyar 906 milyon 162 bin dolara geriledi.
Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 41,5'ini oluşturdu.
En fazla ihracat Fransa'ya
Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yaklaşık yüzde 4 artışla 396 milyon 613 bin dolardan 412 milyon 213 bin dolara çıktı.

İngiltere'ye dış satım yüzde 9,3 artışla 269 milyon 600 bin dolardan 294 milyon 673 bin dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise 272 milyon 327 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca İspanya'ya 254 milyon 400 bin, Almanya'ya 252 milyon 257 bin, Belçika'ya 149 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Mısır'a ihracatta çarpıcı artış
Mısır'a geçen yılın ilk çeyreğinde 30 milyon 225 bin dolarlık binek otomobil satan sektörün ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 215 artarak 95 milyon 255 bin dolara çıktı.

Sektörün ABD'ye ihracatı bu dönemde 57 milyon 152 bin dolardan yüzde 18,76'lık artışla 67 milyon 875 bin dolara yükseldi.
Romanya'ya dış satımda da yüzde 16'lık artış sağlandı. Romanya'ya geçen yılın ilk çeyreğinde 36 milyon 121 bin dolarlık satış yapılmışken, bu yılın aynı döneminde dış satım rakamı 41 milyon 890 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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