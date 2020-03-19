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Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önüne geçmek ve virüsün Türkiye ekonomisine...

19.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:42
Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önüne geçmek ve virüsün Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek için alınan önlemler büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.
Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küçükoğlu, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önüne geçmek ve virüsün Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde, inşaat malzemesi sanayisini olumlu etkileyecek düzenlemelerin de yer almasını sektör açısından önemli bulduklarını belirten Küçükoğlu, şunları kaydetti:
"İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, iç pazardaki daralma nedeniyle ihracata odaklanan sektörümüze güven verecek ve rahatlatacak bir düzenleme olacaktır. Bu destek, sanayicilerimizin rekabet gücünü koruması için çok önemli. Çünkü Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biriyiz."
Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Küçükoğlu, "Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, İsrail, Irak en önemli pazarlarımız. Bununla birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya da bulunuyor. Ülkemizin inşaat malzemelerinin kalite açısından dünya çapında bilinir ve güvenilir bir konumda olması, bizi küresel ticarette emin adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. 2019 yılında 21,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren inşaat malzemesi sanayicileri olarak, 2020'de 23-24 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi

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