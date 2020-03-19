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Türkiye İMSAD'dan 'ekonomik istikrar kalkanı' paketi ile ilgili açıklama

Türkiye İMSAD, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili bir açıklama yaptı.

19.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:59
Türkiye İMSAD'dan 'ekonomik istikrar kalkanı' paketi ile ilgili açıklama

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önüne geçmek ve virüsün ülkemiz ekonomisine etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde, inşaat malzemesi sanayisini olumlu etkileyecek düzenlemelerin de yer almasını sektörümüz açısından çok önemli buluyoruz. 'İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi', iç pazardaki daralma nedeniyle ihracata odaklanan sektörümüze güven verecek ve rahatlatacak bir düzenleme olacaktır. Bu destek sanayicilerimizin rekabet gücünü koruması için çok önemli çünkü Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biriyiz. Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, İsrail, Irak en önemli pazarlarımız. Bununla birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya da bulunuyor. Ülkemizin inşaat malzemelerinin kalite açısından dünya çapında bilinir ve güvenilir bir konumda olması, bizi küresel ticarette emin adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. 2019 yılında 21,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren inşaat malzemesi sanayicileri olarak, 2020'de 23-24 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz."

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ekonomi, Türkiye, Güncel

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