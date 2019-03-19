Türkiye 'İncoming'de Rekor Kırdı

Kaynak: DHA

'INCOMING Pazarı' raporuna göre, Türkiye'nin 2017 yılında 32,4 milyon olan incoming (gelen) turist sayısı, 2018'de yüzde 22'lik artışla 39,5 milyona yaklaşarak rekor kırdı.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yayın organı Resort Dergisi'nin son sayısında, 'incoming' olarak adlandırılan yurt dışından Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerinin 2018 yılı verileri rapor olarak açıklandı. 2004'ten bu yana yılda bir kez çıkarılan Incoming Raporu ile hangi firmanın kaç turist getirdiği belirlendi.RUSYA VE ALMANYARapora göre, 2017'de 32 milyon 410 bin olan incoming turist sayısı, 2018'de yüzde 22'lik artışla 39 milyon 488 bine yükseldi. İlk sırayı yüzde 26'lık artış ve 5 milyon 964 bin turistle Rusya aldı. İkinci sırada yüzde 26'lık artış ve 4 milyon 512 bin kişiyle Almanya yer aldı.INCOMING'DE REKORRaporu hazırlayan Ekin Grubu'nun editörlerinden Fehmi Köfteoğlu, ITB Berlin, Moskova MITT ve ATM Dubai fuarlarında da dağıtılan raporun, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça yayımlandığını söyledi. Türkiye incoming pazarının lokomotifi ve merkezinin Antalya olduğunu belirten Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'nin 2018 yılında toplam ziyaretçi sayısında olduğu gibi paket tur girişinde de rekor kırdığını kaydetti.PAZAR DENGELERİ DEĞİŞTİPazar yelpazesinin genişlediği ve dengelerin değiştiğini anlatan Fehmi Köfteoğlu, "Incoming pazarındaki en önemli değişiklik; yıllardır pazarın lideri olan Almanya'nın yerini Rusya aldı. 2018 yılı incoming pazarında Rusya ağırlıklı çalışan OTI Holding bünyesindeki Odeon, Türkiye genelinde ve Antalya'da lider oldu. Almanya'da ise seyahat endüstrisinin iki büyüğü olan TUI ve Thomas Cook yerine FTI büyük sıçrama yaptı. FTI, bünyesindeki Meeting Point Türkiye ile çalışan Avrupalı tur operatörleri arasında en hızlı büyümeyi gösterdi" dedi.CORAL-ODEON 1,5 MİLYONU AŞTIGeçen yıl Türkiye'ye en çok turist getiren incoming firması, Rusya ve BDT ülkeleri ağırlıklı faaliyet gösteren OTI Holding bünyesindeki Coral-Odeon firması oldu. Coral-Odeon 1 milyon 103 bini Rusya'dan olmak üzere Polonya, Ukrayna, Almanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerden toplam 1 milyon 524 bin 704 turist getirdi.İKİNCİ SIRADA AVRUPA PAZARIAvrupa pazarından 1 milyon 484 bin 500 kişi getiren TUI-Tantur ise ikinci sırada yer aldı. TUI-Tantur'un turist getirdiği ülkeler ise şöyle sıralandı: Almanya'dan 370 bin, Rusya'dan 331 bin, İngiltere'den 250 bin, Belçika- Hollanda'dan 180 bin, Ukrayna'dan 131 bin, Polonya'dan 122 bin, İskandinav ülkelerinden 100 bin.İLK BEŞTEKİ DİĞER FİRMALARÜçüncü sıradaki Anex ise 2018'de Türkiye'ye toplam 1 milyon 271 bin 200 turist getirdi. Firmanın turist getirdiği ülkeler ve sayısı şöyle: Rusya 968 bin, Ukrayna 232 bin, Kazakistan 34 bin, Beyaz Rusya ve Moldova'dan 10 bin 500'er, Polonya'dan 9 bin 500, Çekya'dan 4 bin, Macaristan'dan 2 bin.Dördüncü sıradaki MPI-FTI 950 bini Almanya olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin, beşinci Thomas Cook-Diana 620 bini Almanya, 435 bini İngiltere olmak üzere toplam 1 milyon 155 bin turist getirdi.ANTALYA'YA 12 MİLYON 109 BİN PAKET TURRapora göre 2018'de Antalya'ya 10 bin ve üzeri turist getiren incoming firma sayısı 65 olurken, 2017'de 9 milyon 65 bin kişi getiren bu firmalar, 2018'de bir önceki yıla oranla yüzde 33,5 yükseliş ve 3 milyonun üzerinde farkla toplam 12 milyon 109 bin turist getirdi.ANTALYA'YA DA EN ÇOK CORAL-ODEON GETİRDİYurt dışından Antalya'ya turist getiren seyahat acentelerinin, 2018 yılı incoming pazarının Antalya'daki lideri Oti Holding bünyesindeki Coral-Odeon oldu. Rusya ağırlıklı faaliyet gösteren firma, 2017'de 1 milyon 79 bin olan turist sayısını 2018'de 1 milyon 377 bine yükseltti. Antalya'ya en çok turist getiren ikinci firma ise TUI-Tantur oldu. 2017'de 748 bin kişi getiren firma, 2018'de bu sayıyı 1 milyon 186 bine yükseltti.1 MİLYONU GEÇTİLERListenin üçüncü sırasında da Anex yer alıyor. Anex, 2017'de 941 bin olan turist sayısını 1 milyon 90 bine yükseltti. 1 milyon ve üzeri turist getiren firmalar arasında dördüncü sırayı alan FTI-Meeting Point-IQ, 2017'de 765 bin olan turist sayısını 1 milyon 10 bine çıkardı.100 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKAN FİRMALAR100 bin ve üzeri turist getiren diğer firmalar ise şöyle: Pegas 975 bin, Thomas Cook-Diana 835 bin, Kilit Global 742 bin, Teztur 560 bin, Intourist-Sarpedon 488 bin, MTS-Mastur 480 bin, Akay 425 bin, Summer 357 bin, DT-Der Tour 328 bin, Novissima 269 bin, Corendon 173 bin, IHS-LMX 155 bin, Peninsula 115 bin, Voyage 106 bin.- Antalya