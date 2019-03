Türkiye, İngiltere İçin Kilit Bir Pazar"

Kaynak: AA

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, "Teknoloji ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Bizler Birleşik Krallık ihracat finansmanı düzenlemeleri kapsamında diğer ülkelerle iş birliği ve firmalarına yatırımda bulunma kapasitesine sahibiz. Türkiye bu noktada kilit bir pazar. Birleşik Krallık ihracatçıları ve ülkelerin ihracatçılarının bu fırsatlardan faydalanmasını istiyoruz." dedi.Janvrin ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla görüştü.Ticaret Elçisi Janvrin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) daveti üzerine gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada, görevi kapsamında iş birliğini geliştirmenin olduğunu söyledi.Türkiye'ye 11'inci kez geldiğini belirten Janvrin, ikili iş görüşmeleri yapmak, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarını aktardı.Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki iş birliğinin, dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Janvrin, şöyle devam etti:"(İngiltere Başbakanı) Theresa May ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutabık olduğu bir hedefimiz var. Hükümet ve işletmeler arasında yapılan faaliyetlerle bu hedefe ulaşıldı. Bunların ötesinde her iki taraf arasında karşılıklı iş birliği yapma isteği ve niyeti, karşılıklı tarafların birbirine duyduğu güven sayesinde bu hedeflere ulaşabildik. Farklı sektörlerdeki önemli iş birliklerimizle her iki ülke ekonomisine, Bursa ekonomisine katkıda bulunduk. En büyük firmalarımız Türkiye'de faaliyet gösteriyor. İş birliğimizi geliştirmek için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bursa önde gelen ticaret şehirlerinden biri. Birleşik Krallık firmaları için de otomotiv, tekstil, elektronik anlamında kilit bir şehir. Saha ziyaretleri de yapacağız. Bu da beni heyecanlandırıyor. Birleşik Krallık ihracatçıları ve ülkelerin ihracatçılarının bu fırsatlardan faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Lord Robin Janvrin, Birleşik Krallık olarak Türk firması Enka ile Irak'taki enerji projeleriyle ilgili 620 milyon dolarlık iş birliği anlaşması yaptıklarını aktardı.Irak hükümetinin bu yöndeki kararının kendileri için çok önemli olduğuna değinen Janvrin, "Birleşik Krallık ihracat yatırımlarından daha fazla fayda sağlandı. Bu tür iş birliklerimizi daha fazla artırmak istiyoruz. Birleşik Krallık'tan bir iş delegasyonumuz burada. Canı gönülden şuna inanıyorum: İşletmelerimiz Türk firmalarla çok yakın iş birlikleri gerçekleştirebilir, ihracat ve ithalat faaliyetleri yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu."Yatırımlarımıza devam edeceğiz"Başkonsolos Slater ise Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari faaliyetlerinin gelişmesini istediklerini dile getirdi.Türkiye ekonomisinin gelişmesini istediklerini söyleyen Slater, şunları kaydetti:"Birleşik Krallık, Türk ürünler için ikinci ihracat pazarı. İşletmeler arası iş birliğimiz gerçekten çok güçlü. Başbakanımız 2017 yılında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşik Krallık ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunmuştu. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanınız uluslararası forumlarda görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslar devam ediyor. Her iki yöne doğru iş birliğimizin devam etmesini istiyoruz. 18 milyar poundluk bir hacme sahibiz. Birleşik Krallık markaları burada. Birleşik Krallık, Türkiye'ye yatırım yapan ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Gümrük Birliği anlaşmasının yerini tutacak ikili bir ticaret anlaşmamız olacak."Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmini artırma hedefiBTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'da bine yakın uluslararası şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.Bursa'nın, yıllık ortalama 15 milyar dolar ihracatla, 121 ülkeden fazla dış satışa imza attığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:"İçinde bulunduğumuz merkezde, tekstil ve teknik tekstil mükemmeliyet merkezimizi hayata geçirdik. İleri kompozit malzemelerle ilgili mükemmeliyet merkezimiz kısa süre içinde faaliyete geçecek. Yakın zamanda nano teknoloji mükemmeliyet merkezimizle de üyelerimize hizmet sunacağız. Yine bu bölgede kısa süre önce imalatçı firmalarımız için dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezimiz olan Model Fabrika Projemizi faaliyete geçirdik. Ülkemizin endüstri 4.0'a geçiş sürecinde örnek projelerden biri olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz de 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor.Bursa iş dünyası olarak bizler de Londra'da savunma sanayi alanında eylül ayı içinde düzenlenecek DSEI-2019 Fuarı'na katılmayı hedefliyoruz. Bizler bu önemli buluşmaları her iki taraf için de önemli bir başlangıç olarak görmekteyiz. Farklı sektörlerde de güçlü iş birliği potansiyeli taşıdığımıza inanıyorum. Ortak değerler üzerine kurulu köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı hedefliyoruz."Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Mustafa Hatipoğlu da heyete çalışmalarını konu alan bir sunum gerçekleştirdi.