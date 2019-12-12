Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'ne Muhteşem Gece!

Strong Medya/ Ziya Çiçek ev sahipliğinde, yapılan gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı üstlendi. Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen ' Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri' gecesinde Canan Anderson, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ sahne aldı.

Tören başlangıcında kendisini sosyal medyada Haluk Bilginer sanan kullanıcılara ithafen 'Ben Haluk Bilginer esprisini yapan Tamer Karadağlı herkesi güldürdü.

' En İyi Kozmetik Markası ödülünü alan İvana Sert "2 sene önce tek başıma kurdum şirketi. En yakın zamanda da Azerbaycan ve Almanya'da olacağız" diyerek yurtdışına açılacağını belirtti.

Tiyatrocu Ahmet Yenilmez, 'En İyi Erkek Tiyatrocu' Ödülünü alırken "Bu kadar işadamı arasında incelik gösterenlere mesleğim adına teşekkür ediyorum. Sanayicilere de bol para kazanın, tiyatroya sponsor olun diyorum" dedi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kucaklayan Cahit Şaher, "Strong Medya ve Ziya Çiçek'e çok teşekkür ediyorum, Konservatuvardaki hocalarıma teşekkürler. Bir de 50 yıldır sıra dağlar gibi arkamda duran sevgili karıma" cümlesiyle büyük alkış aldı.

Başarılı Erkek Tiyatro Ödülü'nü alan Cansu Fırıncı "Hiçbir başarım tekil değildir. Tiyatromuzda kader ortaklığı yaptığımız Harun Güzeloğlu'na teşekkürler. Çocuklarımızın mutluluğunun gözlerinden taştığı, kadınların hiçbir korkusu, tedirginliği olmadan hayata karıştığı günlerde tiyatro sahnesinde buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

GECEDEN NOTLAR:

*'Dilsiz' filmiyle 'En İyi Sanat Filmi Ödülü'ne layık görülen Vildan Atasever "Sanat filmleri az kopyayla sayılı sinema salonlarında gösteriliyor normalde ama 'Dilsiz'de vizyona girmeyen şehirlerden insanlar talep ettiler ve vizyonu şehirlerinde vizyona sokturdular" diyerek gururunu paylaştı. Atasever "1071 Malazgirt filmini çektik, Şubat'ta vizyondayız. Ben tam bir işkoliğim. Yanınızda sizi destekleyen huzurlu bir ortam varsa kariyerinize eş zamanlı olarak odaklanabiliyorsunuz. İşim olduğunda özel hayatımı dengeleyebiliyorum" dedi.

"YALNIZLIKTAN SIKILMAYA BAŞLADIM"

*Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam imzalı kıyafetiyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden oldu.Yılbaşında Teoman'la beraber Samsun'da sahne alacak olan Önal, çok ses getiren 'Yüzüme sadeec pişik kremi sürüyorum' açıklaması hakkında "Cilt bakımından dolayı cildim bayağı hasar görmüştü ve alerjik hale geldi. O gün bugündür sadece pişik kremi sürüyorum yüzüme. Masrafsız bir hale geldim" yorumunu yaptı.

Yeni projelerin de müjdesini veren şarkıcı "Sırada iki single'ımız daha var. Bu hafta bir okumamız var. Sürpriz bir düet olacak. Hemcinsim değil, karşı cinsten. Çok yakışıklı, boylu poslu" müjdesini verdi.

Önal "Özel hayatım yok. İnşallah olur artık, yalnızlıktan da sıkılmaya başladım. Yakında olur diye düşünüyorum. Hayatımdaki tek erkek menajerim Haluk. Artık biri olsa fena olmaz" sözleriyle de yeni bir ilişkiye göz kırptı.

EVLİLİK TEKLİFİ HENÜZ GELMEDİ

Sahnedeki başarılı performansıyla alkış toplayan Derya Uluğ "Yeni yıla hazırlık olduğu için bolca sahnemiz var. Son yıllarda ülkede hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Biz de bunlara ayna tutmak amacıyla bir şarkı yazdık. İlla rapçi olmamız gerekmiyor rap şarkı söylemek için. Sevenler de oldu, sevmeyenler de. Klibi de Küba ve Sarıgöl mahallesinde çektik" dedi. Uluğ, evlilik sorusuna ise "Evlilik teklifi henüz gelmedi. O da, ben de hazır olduğumuzda ve işleri yoluna koyduğumuzda 'Oh be' dedikten sonra olur" yanıtını verdi.

"KÖTÜ YORUM YAPANLAR

SAVAŞÇI OLDUĞUMU UNUTMASIN"

*Hakan Akkaya tasarımı elbisesiyle geceye katılan İvana Sert, Kum Gibi şarkısındaki performansıyla ilgili kötü yorum yapanları tefe koydu. Sert "Kum Gibi şarkısına çok eleştiri geldi. Bunlar bence dikkat çekmek için, prim de var. Ben neden kimsenin ekmeğine karışmıyorum? Çünkü böyle bir insan değilim, iyi enerji yollarım. Bu yorumlar beni üzmüyor. Daha fazla güç ve hırs. Ben savaşçı bir kadınım. Onu unutmayın. Tabii ki türkücü olamam çok sevdiğim için söyledim. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses de okumak isterim. Bekleyin bomba geliyor" dedi.

GERÇEK KOCASINDAN DAHA UZUN SÜREDİR KOCASIYIM

Pınar Altuğ gecenin finalinde gazetecilere yorum yaparken "Tamer'le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senelik oluyoruz. Tamer'i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim" deyince Tamer Karadağlı da "Acayip bir güven, bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var, toparlar diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım" diye esprili ifadeler kullandı.

HALUK BİLGİNER YORUMU:

"BU İŞİN EKMEĞİNİ BEN YİYECEĞİM"

Tamer Karadağlı, Emmy ödüllü Haluk Bilginer'e benzetilmesiyle ilgili de "Haluk Bilginer olayı anlaşılır gibi değil. Bir hafta 10 gündür tebrikleri kabul ediyorum. Yüzlerce tebrik mesajı… Tebrikler Haluk Bilginer yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim" de