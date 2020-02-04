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Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacmi 2019'da 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı

Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılında önceki yıla oranla 2,8 milyar dolar artarak 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

04.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:00Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacmi 2019'da 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı
ve arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılında önceki yıla oranla 2,8 milyar dolar artarak 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'nin Büyükelçisi Fatih Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geçen yıl Irak'a 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu oranın da 2018'e göre yüzde 7,8'lik bir artışa tekabül ettiğini belirtti.
İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2019 yılında 15 milyar 800 milyon dolara ulaştığını aktaran Büyükelçi Yıldız, önceki yıl bu rakamın 13 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Yıldız Ankara ve Bağdat arasındaki ticaret hacminde belirlenen hedefin ise 20 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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